كرة سلة - سيدات الأهلي إلى نصف نهائي بطولة الأندية الإفريقية

الأربعاء، 11 ديسمبر 2019 - 22:47

كتب : محمد سمير

سيدات سلة الأهلي - بطولة الأندية الإفريقية

فازت سيدات الأهلي على جبل النار النيجيري 78-62 وصعد إلى نصف نهائي بطولة الأندية الإفريقية لكرة السلة

وتلتقي سيدات الأهلي مع إنتر كلوب الأنجولي الأكثر تتويجا باللقب برصيد 5، يوم الجمعة المقبلة.

وسجلت المحترفة الأمريكية كيلسي ميتشيل أعلى عددا من النقاط برصيد 14 نقطة.

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وكانت سيدات سبورتنج قد ضمنت لقاء فيرفيارو حامل اللقب في نصف النهائي، في نفس اليوم أيضا.

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