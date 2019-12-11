كرة سلة - سيدات الأهلي إلى نصف نهائي بطولة الأندية الإفريقية

فازت سيدات الأهلي على جبل النار النيجيري 78-62 وصعد إلى نصف نهائي بطولة الأندية الإفريقية لكرة السلة

وتلتقي سيدات الأهلي مع إنتر كلوب الأنجولي الأكثر تتويجا باللقب برصيد 5، يوم الجمعة المقبلة.

وسجلت المحترفة الأمريكية كيلسي ميتشيل أعلى عددا من النقاط برصيد 14 نقطة.

FT : M.F.M 🇳🇬 62-78 🇪🇬 Al Ahly Kelsey Mitchell (14PTS, 3REB, 1AST)#FIBAACCW pic.twitter.com/gVYP3s1B7r — Egyptian Basketball Federation (@EBBFED) December 11, 2019

وكانت سيدات سبورتنج قد ضمنت لقاء فيرفيارو حامل اللقب في نصف النهائي، في نفس اليوم أيضا.

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