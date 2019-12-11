كشف حمادة صدقي مدرب الهلال السوداني أن أول مباراة له مع الفريق ستكون ضد مضيفه النجم الساحلي التونسي في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا في 27 ديسمبر المقبل.

وبعدما أعلن الهلال تعاقده مع لاعب مصر السابق، قال صدقي (58 عاما) لـFilGoal.com:"سأتجه للسودان بعد أسبوع. أتشاور حاليا مع الإدارة على المساعدين، سأصطحب معي مدربين إثنين".

وواصل المدرب السابق لسموحة ووادي دجلة وإنبي والجونة "أول مباراة لي ستكون ضد النجم. أدرس حاليا لاعبي الفريق".

وقبل مواجهة النجم في تونس، يلعب الهلال 3 مباريات في الدوري المحلي أمام الشرطة القضارف وهلال الأبيض وهلال الفاشر.

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وأقال الهلال المدرب صلاح آدم بعد سقوطه في القاهرة أمام الأهلي بنتيجة 2-1 في الجولة الثانية من دوري أبطال إفريقيا.

ويحتل حاليا المركز الثالث في المجموعة الثانية خلف الأهلي الوصيف ولكل فريق 3 نقاط، بينما يتصدر النجم بعد فوزه في أول جولتين.

ويحتل الهلال المركز الرابع في الدوري المحلي مبتعدا بسبع نقاط عن غريمه التقليدي المريخ متصدر البطولة.

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