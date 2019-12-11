آس تشرح.. كيف تحدى صلاح قوانين الفيزياء ليسجل في سالزبورج

الأربعاء، 11 ديسمبر 2019 - 14:57

كتب : محرر في الجول

هدف محمد صلاح أمام سالزبورج

تغنى تقرير عبر صحيفة "آس" الإسبانية بهدف محمد صلاح الرائع لليفربول في شباك سالزبورج في دوري أبطال أوروبا.

وسجل صلاح هدفا رائعا من زاوية مستحيلة في شباك سالزبورج ليسهم في فوز ليفربول 2-0 وتأهله في صدارة مجموعته لدور الـ16 من دوري الأبطال.

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وشبه التقرير هدف صلاح بهدف ماركو فان باستن لهولندا في الاتحاد السوفيتي في نهائي يورو 1988.

وأشار إلى أن صلاح كان يبعد عن خط نهاية الملعب بحوالي 5 ياردات، ويبعد عن القائم القريب بـ18 ياردة والبعيد بـ26 ياردة.

وحسابيا، كانت زاوية التسديد المفتوحة لصلاح تبلغ 4.3 درجة.

وأفاد إلى أن السرعة التي كان يركض بها صلاح مع ضغط حارس سالزبورج زادت من صعوبة التسجيل من هذه الزاوية الصعبة، وهو ما يزيد من روعة الهدف.

واسترجع التقرير هدفا مشابها سجله صلاح لروما في شباك باليرمو في فبراير 2016، ليؤكد على أن النجم المصري يتدرب على التسجيل بهذه الطريقة.

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