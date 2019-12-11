مباراة مرتقبة في ملعب القاهرة، حامل لقب الكونفدرالية يتحدى فريقا لم يقدر أحد على إسقاطه في الموسم الحالي. مواجهة بين موهوبين في الميدان وبين فرنسيين خارج الملعب.

يوم الخميس يستضيف الزمالك فريق بيراميدز في الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز، لقاء يعد بالكثير بين الأبيض في ثوبه الجديد مع باتريس كارتيرون الفرنسي، ورفاق النجم العائد للتألق، عبد الله السعيد.

وبسبب مستوى جيد لبيراميدز في الموسم الحالي مع قائده الفرنسي سيباستيان ديسابر، ولأن الزمالك دخل مرحلة جديدة بعد تغيير مدربه، يتوقع فاروق جعفر نجم الأبيض السابق أن يلعب الأخير بحرص.

يقول "ملك النص" لـFilGoal.com:"الزمالك سيكون حريصا لأن بيراميدز أفضل في الفترة الأخيرة، مع قدوم كارتيرون سيكون لاعبو الأبيض حريصين على الظهور بشكل طيب".

واللقاء هو الثالث للزمالك مع كارتيرون، تفوق في كأس مصر على الشرقية وفاز على ضيفه بريميرو دي أوجوستو الأنجولي في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

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وخلف كارتيرون، ميلوتن سرديوييفيتش "ميتشو" الصربي، الذي رحل عن القلعة البيضاء بعد خسارتين أمام إنبي ومازيمبي.

لقاء الخميس هو الرابع للزمالك أمام بيراميدز بحلته الجديدة، بعدما تغير النادي تماما بالتحول من فريق يسعى للبقاء بين الكبار (الأسيوطي)، إلى منافس شرس.

في المباريات الثلاث السابقة تعادلا مرة (3-3) وتفوق بيراميدز مرة كانت في الموسم الماضي من الدوري، وفي آخر نهائي لكأس مصر فاز الزمالك على الأخير بنتيجة 3-صفر.

ويواصل جعفر "لا أظن بيراميدز قادرا على الثأر من مباراة الكأس، يوجد في الزمالك لاعبون جيدون واللقاء سيكون صعبا على الطرفين. لابد أن يلعب الزمالك بثنائي ارتكاز وليس طريقة 4-1-4-1 ليتحكم في المباراة، وإلا سيخسر وسط الملعب".

وعن النجوم الذين يتوقع "روقة" تألقهم قال:"محمد فاروق وأشرف بنشرقي".

وأتم نجم مصر السابق "فاروق هو صاحب القرار في بيراميدز بأدائه الهجومي، يستفيد منه زملاؤه أكثر من باقي اللاعبين".

8 أهداف سجلها في الموسم الحالي محمد فاروق نجم بيراميدز، ضد الزمالك سيكون مهددا قويا لمرمى الحارس محمد عواد.

في المقابل، بنشرقي هو النجم الأول للزمالك في عهد كارتيرون، سجل ثنائية ضد الشرقية ومثلها في مرمى بريميرو.

الزمالك يسعى لتعويض 5 نقاط فقدها حتى الآن في مشوار الدوري، بينما بيراميدز، يريد الثأر، الحفاظ على سجله الخالي من الهزائم، وتعزيز فرصته في المنافسة على الدوري.

مواجهة مرتقبة.

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