رسميا - "أمامي الكثير لإثباته".. جاتوزو مديرا فنيا لـ نابولي

أعلن نادي نابولي الإيطالي تعيين جينارو جاتوزو مديرا فنيا خلفا لكارلو أنشيلوتي.

وأقال النادي البارتينوبي مدربه السابق كارلو أنشيلوتي بسبب تراجع النتائج رغم قيادته الفريق للتأهل لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا (طالع التفاصيل).

وسبق لجاتوزو أن قاد ميلان الإيطالي موسما ونصف قبل أن يرحل بنهاية الموسم الماضي عقب الفشل في التأهل لدوري أبطال أوروبا.

وقاد رينو الروسونيري في 40 مباراة فاز في 40 وخسر 20 وتعادل في 22، ووصل لنهائي كأس إيطاليا.

جاتوزو قال عبر الحساب الرسمي للنادي الإيطالي: "أنشيلوتي بمثابة والدي، طيلة تلك السنوات كان قريبا مني وساعدني في جميع المواقف، فزنا بكل شيء، وأمامي الكثير لإثباته".

وتابع رينو: "هدفنا الآن هو حصد النقاط والارتقاء في المراكز من أجل مقعد دوري أبطال أوروبا".

وكان جاتوزو قريبا من تدريب أندية تورينو وجنوى في وقت سابق حسب وسائل الإعلام الإيطالية.

وسبق لجاتوزو أن تدرب تحت قيادة أنشيلوتي كلاعب في ميلان لمدة 8 مواسم حقق خلالها لقبين لدوري أبطال أوروبا ولقب للدوري وآخر للكأس وكأس العالم للأندية 2007.

المدير الفني البالغ 41 عاما سبق له أن درب أندية سيون السويسري وباليرمو الإيطالي وكريتي اليوناني وبيزا وفريق الشباب لميلان.

وسيكون لقاء نابولي الأول تحت قيادة جاتوزو أمام بارما في الجولة الـ 16 من الدوري الإيطالي.

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