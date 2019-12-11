رسميا - إقالة أنشيلوتي من تدريب نابولي

الأربعاء، 11 ديسمبر 2019 - 00:53

كتب : FilGoal

أنشيلوتي

أعلن نادي نابولي الإيطالي إقالة كارلو أنشيلوتي من منصبه كمدير فني للفريق.

وانتظر النادي الإيطالي بعد نهاية مباراة نابولي ضد جينك البلجيكي في الجولة الأخيرة لمجموعات دوري أبطال أوروبا وأعلن عن إقالة المدرب المخضرم.

ورغم تأهل نابولي لدور الـ16 من دوري الأبطال إلا أن قرار إدارة النادي بإقالة أنشيلوتي لتراجع نتائج الفريق في الدوري الإيطالي تم تنفيذه.

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ويحتل نابولي حاليا المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 21 نقطة، بعد مرور 21 جولة.

وكان أنشيلوتي البالغ من العمر 60 عاما تولى تدريب نابولي مطلع موسم 2018/2019 الماضي.

وربطت التقارير الصحفية الإنجليزية في الأيام القليلة الماضية أنشيلوتي بإمكانية توليه تدريب أحد الفرق في الدوري الإنجليزي بعد نهاية مشواره مع نابولي.

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