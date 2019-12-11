"تسونامي الديمقراطي" يهدد إقامة الكلاسيكو.. واحتمالية نقله لملعب محايد

لم تتوقف أزمات مباراة الكلاسيكو بسبب المظاهرات في إقليم كتالونيا والتي أدت لتأجيل المباراة من 26 أكتوبر إلى الأربعاء المقبل 18 ديسمبر الجاري.

لكن أولا ما هو "تسونامي الديمقراطي"؟

هو تطبيق مسؤول عن تجمعات المحتجين في كتالونيا في مظاهراته ضد الحكومة الإسبانية وسبق لهم تنظيم أكثر من تظاهرة خلال الشهر قبل الماضي.

وأوضح المسؤولون عن التطبيق والتظاهرات إنهم يصرون على وضع لافتتين في ملعب كامب نو يُكتب عليهما "إسبانيا الجلوس والتفاوض" من أجل السماح بإقامة المباراة.

وأشار المسؤولون عن الرابطة في حسابات التطبيق الرسمية إلى أنه "سيكون من السهل إقامة الكلاسيكو لكن مع ضمان وجود لافتتين واضحتين في الملعب والمدرجات".

لكن ماذا سيحدث إن لم يستجب برشلونة لهذا الاقتراح؟

سيتم حشد حينها 18 ألف شخص يتواجدون في محيط ملعب كامب نو لمنع وصول حافلتي ريال مدريد وبرشلونة إلى الملعب.

وهذا أدى إلى انتشار أنباء عن نية الشرطة في وضع حواجز وقوات في عدد من الشوارع لتسهيل إقامة الكلاسيكو.

وقال جودري كاردونير نائب رئيس برشلونة قبل لقاء إنتر ميلان أمس الثلاثاء: "نأمل أن يكون الكلاسيكو مكانا للتعبير بحرية كما فلنا دائما، كامب نو كان دائما مكانا للتعبير بحرية".

وأتم "أتمنى أن يكون الانتصار لكرة القدم في المباراة".

فيما تحدث زين الدين زيدان أمس الثلاثاء عن تهديدات تسونامي الديمقراطي قائلا: "هناك أشياء لا يمكن التحكم فيما، ما يمكننا التحكم به هو كرة القدم ولكن بقية الأشياء لا أستطيع التدخل فيها".

وتأتي تلك المظاهرات في كتالونيا الراغبة في الانفصال عن إسبانيا على هامش الحكم بالحبس على تسعة من قادة الانفصال.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أن هناك احتمالية لنقل اللقاء إلى ملعب محايد من قبل الاتحاد الإسباني الذي سيجتمع أعضاؤه اليوم الأربعاء لتحليل الوضع الأمني في كتالونيا.

واستعرضت الصحيفة بعض اللوائح التي تتيح لمسؤولي الاتحاد المسير للعبة اتخاذ مثل هذا القرار.

فيما أشارت في الوقت نفسه إلى رفض من قبل مسؤولي ريال مدريد لنقل الكلاسيكو إلى ملعب محايد، وأفادت تقارير إلى أنهم قد يتقدمون بشكوى حال غيّر الاتحاد أي شيء يخص اللقاء.

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