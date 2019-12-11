مباراة مرتقبة في ملعب القاهرة، حامل لقب الكونفدرالية يتحدى فريقا لم يقدر أحد على إسقاطه في الموسم الحالي. مواجهة بين موهوبين في الميدان وبين فرنسيين خارج الملعب.

يوم الخميس يستضيف الزمالك فريق بيراميدز في الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز، لقاء يعد بالكثير بين الأبيض في ثوبه الجديد مع باتريس كارتيرون الفرنسي، ورفاق النجم العائد للتألق، عبد الله السعيد.

وبعد تسجيله لأربعة أهداف في مباراتين مع مدربه الجديد، يتوقع علاء نبيل نجم مصر والمقاولون العرب السابق، أن يكون أشرف بنشرقي كلمة سر الفارس الأبيض في الموعد المرتقب.

يقول مهاجم الفراعنة السابق لـFilGoal.com:"أهم لاعبين في الزمالك هما مصطفى محمد وأشرف بنشرقي. الأخير ظهرت قدراته أكثر مع كارتيرون، وتألقه في المباراتين السابقتين سيدفعه لتقديم نفس المستوى ضد بيراميدز. ومصطفى محمد، هذا مهاجم مصر الأول بتحركاته وقدراته الكبيرة في الكرات العالية".

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اللقاء سيكون الثالث للزمالك مع كارتيرون، تفوق في كأس مصر على الشرقية وفاز على ضيفه بريميرو دي أوجوستو الأنجولي في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

في المباراتين، سجل بنشرقي 4 أهداف!

ماذا عن بيراميدز، يجيب نبيل "أخطر لاعبين هما محمد فاروق وجون أنتوي. الأول يعيش أفضل فتراته على المستويين القاري والمحلي، سريع وهداف. أما أنتوي، فمهاجم من الطراز الرفيع ويعرف كيف ينال من شباك المنافسين".

8 أهداف سجلها في الموسم الحالي محمد فاروق نجم بيراميدز، ضد الزمالك سيكون مهددا قويا لمرمى الحارس محمد عواد، وكذلك زميله أنتوي، الذي زار الشباك 6 مرات، أحرز 4 أهداف في الكونفدرالية، هدف في الدوري وآخر في كأس مصر.

وأضاف نبيل "كل فريق لديه ثغرات دفاعية، لكن يحسب لديسابر (المدرب الفرنسي لبيراميدز) أنه عالج هذا الأمر في فريقه. بالتأكيد الأهداف حاضرة في المباراة. فهي تساوي 6 نقاط لأن الناديين يتنافسان في الدوري".

الزمالك يسعى لتعويض 5 نقاط فقدها حتى الآن في مشوار الدوري، بينما بيراميدز، يريد الثأر، الحفاظ على سجله الخالي من الهزائم، وتعزيز فرصته في المنافسة على الدوري.

مواجهة مرتقبة.

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