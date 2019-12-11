تشكيل الأهلي المتوقع – فايلر يواجه دجلة بتغيير وحيد

الأربعاء، 11 ديسمبر 2019 - 11:17

كتب : FilGoal

عمرو السولية - الأهلي - وادي دجلة

لا ينوي السويسري ريني فايلر إجراء الكثير من التغييرات على تشكيله المعتاد، حينما يواجه وادي دجلة في الجولة السابعة من الدوري المصري.

مقارنة بتشكيله الأخير ضد الهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا، حينما فاز الأحمر 2-1، التغيير الوحيد الذي قد يجريه السويسري صاحب العلامة الكاملة في الدوري حتى الآن هو إشراك أيمن أشرف في قلب الدفاع بدلا من أحمد فتحي.

لذا، من المنتظر أن يستمر محمد هاني في مركز الظهير الأيمن، ويواصل محمود وحيد تعويض المصاب علي معلول على الرواق الأيسر.

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تشكيل الأهلي المتوقع..

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني – أيمن أشرف – رامي ربيعة – محمود وحيد

الوسط: عمرو السولية – محمد مجدي "أفشة" – وليد سليمان – حسين الشحات – رمضان صبحي

الهجوم: جونيور أجايي

الأهلي يطمح لحصد صدارة الدوري، حيث يملك 12 نقطة من 4 مباريات بفارق نقطة عن المتصدرين، الاتحاد السكندري والمقاولون العرب، وكليهما يملك 13 نقطة من 6 مباريات.

أما وادي دجلة، ففي المركز الـ18 والأخير بـ3 نقاط من 6 مواجهات.

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