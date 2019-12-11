رسميا – مواجهة جديدة مع الأهلي.. حمادة صدقي مدربا للهلال السوداني

أعلن الهلال السوداني تعيين المصري حمادة صدقي مدربا للفريق خلفا للمحلي صلاح آدم.

الهلال السوداني كان قد أقال آدم بعد الخسارة من الأهلي 2-1 في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، في المجموعة الثانية التي تضم أيضا النجم الساحلي التونسي وبلاتينوم الزيمبابوي.

وأعلن الهلال أن صدقي – المدير الفني السابق لعدة فرق مثل إنبي والجونة وسموحة ووادي دجلة – سيصل السودان يوم الخميس لتوقيع العقود واستلام مهمة تدريب الفريق.

الهلال فاوض العديد من المصريين في الفترة الماضية، أبرزهم خالد جلال وأحمد حسن، قبل أن يعلن الوصول لاتفاق لمساعد حسن شحاتة في الثلاثية التاريخية بين 2006 و2010.

ويبلغ صدقي من العمر 58 عاما، ولم يتول تدريب أي فريق منذ رحيله عن الجونة قبل نهاية الموسم الماضي.

ومن المفترض أن يتقابل الأهلي مع الهلال في أم درمان في الجولة الأخيرة من دور المجموعات، مواجهة ستكون رقم 12 بين الأهلي وحمادة صدقي.

صدقي فاز مرة وحيدة على الأهلي، وتعادل 4 مرات، وخسر 6 مرات.

ويتصدر النجم الساحلي المجموعة بـ6 نقاط، أمام الهلال والأهلي صاحبي الـ3 نقاط، وبلاتينوم بلا رصيد.

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