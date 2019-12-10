كلوب يتغنى بأداء صلاح وهدفه أمام سالزبورج

تغنى يورجن كلوب المدير الفني لليفربول بما قدمه مهاجمه محمد صلاح أمام سالزبورج في دوري أبطال أوروبا، بعدما قاد الفريق للفوز 2-0 يوم الثلاثاء.

صلاح سجل هدفه رقم 200 في مسيرته الاحترافية مع الأندية والمنتخبات بشكل مدهش أمام سالزبورج في المباراة التي ضمن بها الريدز التأهل لدور الـ16.

وقال كلوب للصحفيين عقب اللقاء: "صلاح سجل هدفه من أصعب الفرص التي أتيحت له".

وأضاف "لقد لعب بشكل جيد للغاية لكنه لم يسجل الفرص التي يسجلها في المعتاد".

وأتم المدرب الألماني "هدف صعب للغاية لكن تم تنفيذه بشكل مثير".

وأهدر صلاح 4 فرص حقيقية للتسجيل قبل أن يسجل هدفا رائعا حين راوغ حارس سالزبورج وسدد الكرة في المرمى بقدمه اليمنى من زاوية مستحيلة.

الهدف الذي سجله صلاح كان الثاني لليفربول في اللقاء بعد دقيقة واحدة من هدف نابي كيتا في الدقيقة 57.

video:1

ليفربول في جعبته 13 نقطة في الصدارة بفارق نقطة عن نابولي الثاني، أما رصيد الفريق النمساوي فتوقف عند 7 نقاط في المركز الثالث، بينما رصيد جينك نقطة وحيدة.





















اقرأ أيضا:

قائمة الأهلي - عودة أيمن أشرف أمام دجلة

مهاجم الأهلي يرفض الإعارة أو الدخول في صفقة تبادلية

شكوك حول لحاق نجم الزمالك بمواجهة بيراميدز

من يكون نابليون الجديد؟ الأهمية المنسية لمواجهة كارتيرون ضد ديسابر

رسميا - ديشامب مستمر مع فرنسا حتى مونديال 2022