بيان رسمي - وزارة الرياضة: تحويل اتحاد الأثقال والجهاز الفني والإداري للنيابة

أعلنت وزارة الشباب والرياضة تحويل مجلس إدارة اتحاد رفع الأثقال، والجهاز الفني والإداري الخاص به، للنيابة العامة، على خلفية قرار الاتحاد الدولي للعبة بإيقاف الاتحاد المصري للعبة بسبب قضايا منشطات.

وقال بيان رسمي صادر عن الوزارة: "يقدر وزير الرياضة (أشرف صبحي) موقف اللجنة الأولمبية المصرية، واللجنة القانونية، التي سعت بكل قوة في محاولة منها لرفع الايقاف وعدم ضياع حلم مصر في تحقيق أبطال مصر لميداليات تضاف لسجل الرياضة المصرية، ولكن ضعف الموقف القانوني للاتحاد المصري لرفع الاثقال واستناد الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات لظهور أكثر من عينة إيجابية، وبتأكيد المحكمة الرياضية الدولية أدي في النهاية إلى تجميد نشاط الاتحاد المصري لرفع الأثقال وإيقافه لمدة عامين، الأمر الذي ترتب عليه عدم مشاركته في أولمبياد طوكيو 2020، وبناء على ما سبق وحرصا على مصلحة مصر العليا، وأبطالها الرياضيين في لعبة رفع الأثقال، وبناء على تقرير اللجنة المكلفة من قبل السيد وزير الرياضة والتي بدأت تحقيقاتها منذ شهر أكتوبر الماضي، اتخذ أشرف صبحي قرارا بتحويل كل من المسئولين عن الاتحاد المصري لرفع الأثقال، والجهاز الطبي والإداري للنيابة العامة".

وأوضح البيان: "تحرص وزارة الشباب والرياضة دائما على متابعة ودعم أبطال مصر الرياضيين في مختلف الألعاب الرياضية سواء الأولمبية أو غير الأولمبية والبارالمبية ، والذي يأتي في إطار اتجاه الدولة نحو الاهتمام بالحركة الرياضية المصرية وجعلها واحدة من أهم مقومات الدولة الشاملة الداعمة للاقتصاد الوطني، من خلال بناء أجيال مصرية رياضية فاعلة ومحققة للإنجازات في مختلف الالعاب الرياضية، ومن خلال المتابعة الشاملة من قبل وزارة الشباب والرياضة، لأزمة إيقاف الاتحاد المصري لرفع الأثقال، من قبل الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، وبالتواصل الدائم مع اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة هشام حطب، ومن خلال تحقيقات اللجنة الوزارية التي شكلها أشرف صبحي، لمراجعة كافة الاجراءات والتحقق من كل الملابسات التي أدت إلي وقف الاتحاد وضياع حلم تحقيق ميداليات أولمبية في لعبة رفع الاثقال بطوكيو 2020، والذى تسبب في إهدار لطاقات شباب كان حلمهم رفع علم مصر في أولمبياد طوكيو".

وأكمل "هذا ويتابع وزير الرياضة الأزمة مؤكدا على عدم سماحه بتكرار تلك الأزمات في أي اتحاد آخر، وموجها بإيجاد أفضل الحلول لأبطال مصر المتضررين من وقف الاتحاد من المشاركة في البطولات، وكيفية استمرار اللعبة وتوسيع قاعدتي ممارستها ومنافستها على المستوى المحلي، والعمل على اكتشاف الموهوبين في تلك اللعبة وجاهزية أبطالها لأولمبياد 2024".

وشدد صبحي في ختام البيان "على ضرورة رفع الوعي بأضرار المنشطات لدى الرياضيين، موجهاً كافة المسئولين عن الاتحادات الرياضية الأولمبية وغير الأولمبية، بالمتابعة المستمرة للنظم الغذائية لكل اللاعبين، ومتابعة نشرات المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات، وقائمة الممنوعات من الفيتامينات التي من الممكن أن تضر اللاعبين المقبلين على المشاركة في بطولات قارية او عالمية".

وأكدت المحكمة الرياضة الدولية قرار الاتحاد الدولي لرفع الأثقال بإيقاف الاتحاد المصري للعبة ذاتها لمدة عامين، وبالتالي حرمان لاعبي رفع الأثقال المصريين من المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة طوكيو 2020. (طالع التفاصيل)

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