شاهد - هدف مدهش وفرص سهلة في ملخص صلاح أمام سالزبورج

ستظل مباراة ليفربول ضد سالزبورج لمدة طويلة في ذاكرة نجمنا المصري محمد صلاح مهاجم الريدز، بعدما سجل هدفا رائعا وصل به للهدف رقم 200 في مسيرته الاحترافية مع الأندية والمنتخبات يوم الثلاثاء.

وحل حامل لقب دوري الأبطال ضيفا على سالزبورج ويستضيف نابولي منافسه جينك، ليتأهل الريدز والفريق الإيطالي لدور الـ16 من المسابقة.

وأهدر صلاح 4 فرص حقيقية للتسجيل قبل أن يسجل هدفا رائعا حين راوغ حارس سالزبورج وسدد الكرة في المرمى بقدمه اليمنى من زاوية مستحيلة.

الهدف كان الثاني لليفربول في اللقاء بعد دقيقة واحدة من هدف نابي كيتا في الدقيقة 57.

وتواجد صلاح في الخط الأمامي بجوار روبرتو فيرمينو وساديو ماني

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ليفربول في جعبته 13 نقطة في الصدارة بفارق نقطة عن نابولي الثاني، أما رصيد الفريق النمساوي فتوقف عند 7 نقاط في المركز الثالث، بينما رصيد جينك نقطة وحيدة.

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