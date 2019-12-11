أهداف الثلاثاء الكروي - رائعة صلاح وصواريخ برشلونة وإنتر وهدف مذهل من عوار

إثارة ما بعدها إثارة شهدتها مواجهة إنتر ميلان وبرشلونة في ظل تأهل البلوجرانا لدور الـ16 قبل انطلاق المباراة، كما قاد محمد صلاح فريقه ليفربول للفوز على سالزبورج.

ليالي الأبطال المثيرة عادت من جديد يوم الثلاثاء ومعها حضرت المفاجآت.

FilGoal.com يستعرض أهداف الثلاثاء الكروي، في ليلة شهدت هدف مدهش في لقاء ليون ولايبزيج.

سالزبورج 0.. ليفربول 2

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نابولي 4.. جينك 0

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إنتر ميلان 1.. برشلونة 2

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بروسيا دورتموند 2.. سلافيا براج 1

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تشيلسي 2.. ليل 1

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أياكس 0.. فالنسيا 1

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بنفيكا 3.. زينيت 0

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ليون 2.. لايبزيج 2

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