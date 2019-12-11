صور أغلفة الصحف الإنجليزية - ماذا قالت عن صلاح بعد هدفه الرائع في دوري الأبطال

الأربعاء، 11 ديسمبر 2019 - 00:51

كتب : FilGoal

محمد صلاح -ليفربول - توتنام

تسابقت الصحف الإنجليزية في إبراز تأهل ليفربول وتشيلسي إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، الريدز صعدوا بفضل مهاجمنا المصري محمد صلاح الذي سجل هدفا رائعا في شباك سالزبورج.

صلاح أحرز هدفه رقم 200 في مسيرته الاحترافية مع الأندية والمنتخبات أمام سالزبورج في دوري أبطال أوروبا بطريقة رائعة من زاوية مستحيلة، وقاد الفريق للفوز 2-0.

ويستعرض FilGoal.com عناوين صحف إنجلترا والتي تصدرها صلاح وتامي إبراهام مهاجم تشيلسي.

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