صور أغلفة الصحف الإنجليزية - ماذا قالت عن صلاح بعد هدفه الرائع في دوري الأبطال

تسابقت الصحف الإنجليزية في إبراز تأهل ليفربول وتشيلسي إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، الريدز صعدوا بفضل مهاجمنا المصري محمد صلاح الذي سجل هدفا رائعا في شباك سالزبورج.

صلاح أحرز هدفه رقم 200 في مسيرته الاحترافية مع الأندية والمنتخبات أمام سالزبورج في دوري أبطال أوروبا بطريقة رائعة من زاوية مستحيلة، وقاد الفريق للفوز 2-0.

ويستعرض FilGoal.com عناوين صحف إنجلترا والتي تصدرها صلاح وتامي إبراهام مهاجم تشيلسي.

مترو: صلاح يسحر.. وليفربول وتشيلسي يكملان المسيرة في دوري الأبطال

جارديان: ليفربول مستمر في بطولته

وكلوب يشيد بهدف صلاح الإعجازي

تليجراف: سعادة مزدوجة بعبور ليفربول وتشيلسي

هدف صلاح المذهل يضمن فوز الريدز على سالزبورج

ستار: تأهل جميل لدور الـ16

ليفربول وتشيلسي إلى المراحل الإقصائية

ميرور: مجد أوروبي

ليفربول وتشيلسي يكملان المسيرة في دوري الأبطال

أي سبورت: عبرنا

ليفربول وتشيلسي إلى دور الـ16 من دوري الأبطال

ميرور: الثور الأحمر (ريد بول سالزبورج) أعطاك الفوز

الرباعي الإنجليزي في دور الـ16 من دوري الأبطال

تايمز: هدف صلاح المميز يزين تأهل كل الفرق الإنجليزية

إكسبرس: الجواهر الحمراء 2.. الثور الأحمر 2

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