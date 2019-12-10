مصائب سيتي تتوالى.. إصابة جون ستونز

الثلاثاء، 10 ديسمبر 2019 - 19:35

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي - مانشستر يونايتد

غاب جون ستونز عن قائمة مانشستر سيتي التي تسافر إلى كرواتيا لمواجهة دينامو زغرب مساء الأربعاء بالجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا بسبب الإصابة.

وتعرض المدافع الإنجليزي الدولي لإصابة خلال مباراة الفريق السماوي الأخيرة ضد مانشستر يونايتد، ولن يلعب أمام دينامو زغرب بعدما غاب عن مران الثلاثاء الصباحي.

ويعاني خط دفاع سيتي من إصابة إيمريك لابورت.

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وذكر سيتي عبر موقعه أنالأرجنتيني سيرجيو أجويرو الذي يواصل التعافي من الإصابة العضلية التي تعرض لها خلال مباراة تشيلسي غاب عن التدريب أيضاً، الأمر نفسه بالنسبة للاعب الوسط الإسباني ديفيد سيلفا.

وتأكد تأهل سيتي لدور الـ16 وتصدره للمجموعة الثالثة بعدما جمع 11 نقطة في أول 5 جولات، ومن المتوقع أن يجري بيب جوارديولا تغييرات كبيرة على التشكيل الأساسي للفريق الذي سيشهد وجود فيل فودين كما أكد بيب سابقاً.

يذكر أن التدريب شهد أيضًا مشاركة المدافع الشاب تايلور هاروود بيليس، ونظيره الإسباني إريك جارسيا.

وتراجع مانشستر سيتي عن سباق صدارة الدوري الإنجليزي مع ليفربول قبل نهاية النصف الأول من الموسم، ويحتل حاليا المركز الثالث برصيد 32 نقطة، بفارق 14 نقطة عن الريدز بعد مرور 16 جولة من المسابقة.

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مانشستر سيتي جون ستونز

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