رئيس إنبي: قد نطلب ضم لاعبين من الأهلي.. لكن ذلك ليس له علاقة بأسامة جلال

الثلاثاء، 10 ديسمبر 2019 - 19:43

كتب : أحمد الخولي

أسامة جلال - مصر الأولمبي - كوت ديفوار

قال زكريا السيد رئيس نادي إنبي إن ناديه ربما يطلب ضم لاعبين من صفوف الأهلي في الانتقالات الشتوية المقبلة لدعم الفريق وذلك عقب جلسة ستجمعه مع المدير الفني للفريق حلمي طولان.

وقال زكريا السيد لبرنامج "ستوديو 93.7" عبر إذاعة "أون سبورت إف إم" اليوم الثلاثاء: "سنعقد جلسة مع طولان عقب عودته من الجونة لتحديد احتياجات الفريق".

وأضاف "لدينا ثلاثة أماكن متاحة لقيد اللاعبين في يناير وأعتقد إننا سنطلب ضم لاعبين من الأهلي".

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وفاز إنبي على الجونة في الجولة السابعة من الدوري بأربعة أهداف لهدف.

واستدرك رئيس إنبي في حديثه "إلا أن رغبتنا في ضم لاعبين من الأهلي ليس لها علاقة بمستقبل أسامة جلال".

وشدد زكريا السيد "قلتها سابقا الأهلي لم يقدم أي عرض رسمي لضم أسامة جلال وكذلك الزمالك".

وأتم "عقدت جلسة مع اللاعب وأكدت خلالها أن أي عرض رسمي سيصل إليه سيضطر للحصول على موافقة طولان أولا وأن هناك أولوية لعروض الاحتراف الخارجي واللاعب تقبل كل ذلك".

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