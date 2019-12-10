خاص خبر في الجول – أزارو يرفض الإعارة أو الدخول في صفقة تبادلية

الثلاثاء، 10 ديسمبر 2019 - 18:05

كتب : أحمد الخولي

أزارو - الأهلي - بني سويف

يرفض وليد أزارو مهاجم الأهلي الدخول في أي صفقة تبادلية أو الرحيل عن الفريق على سبيل الإعارة حال رغبة النادي في عدم استمراره.

وليد أزارو

النادي : الأهلي

الأهلي

وحسبما علم FilGoal.com فإن أزارو يرى أنه رفض من قبل عرضا صينيا ضخما كان سيحصل بموجبه على 3.5 مليون دولار في الموسم الواحد مقابل الاستمرار مع الأهلي.

يأتي ذلك بعدما انتشرت بعض الأنباء عن دخول أزارو في صفقة تبادلية مع أهلي جدة مقابل انتقال عمر السومة مهاجم الأخير للأهلي المصري خلال الانتقالات الشتوية المقبلة.

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وانضم أزارو إلى الأهلي في عام 2017 قادما من الدفاع الحسني الجديدي.

وشارك أزارو مع الأهلي في 84 مباراة سجل خلالهم 39 هدفا وصنع 16 آخرين.

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