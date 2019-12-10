بالفيديو - صلاح يصل لهدفه رقم 200 بتسديدة مستحيلة

وصل نجمنا المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول لهدفه رقم 200 في مسيرته الاحترافية مع الأندية والمنتخبات بهدف مدهش أمام سالزبورج يوم الثلاثاء.

ويحل حامل لقب دوري الأبطال ضيفا على سالزبورج ويستضيف نابولي منافسه جينك.

وأهدر صلاح 4 فرص حقيقية للتسجيل قبل أن يسجل هدفا رائعا حين راوغ حارس سالزبورج وسدد الكرة في المرمى بقدمه اليمنى من زاوية مستحيلة.

الهدف كان الثاني لليفربول في اللقاء بعد دقيقة واحدة من هدف نابي كيتا في الدقيقة 57.

ويتواجد صلاح في الخط الأمامي بجوار روبرتو فيرمينو وساديو ماني

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200 ويستمر 🔥 محمد صلاح @mosalah وصل للهدف رقم 200 في مسيرته مع كرة القدم👑 لا يتحدث كثيرا.. أرقامه تتحدث 👏 pic.twitter.com/AV5E0aTcoZ — FilGoal (@FilGoal) December 10, 2019

ويحتاج ليفربول للفوز بأي نتيجة أو التعادل مع مضيفه سالزبورج من أجل العبور لدور الـ16، علما بأن الخسارة بهدف واحد ستجعله يودع البطولة في حالة انتصار نابولي على جينك.

فحامل لقب دوري الأبطال فاز على سالزبورج بنتيجة 4-3 في ملعب أنفيلد، ويُحسم التأهل بالمواجهات المباشرة.

ليفربول في جعبته 10 نقاط في الصدارة بفارق نقطة عن نابولي الثاني، أما رصيد الفريق النمساوي فهو 7 نقاط في المركز الثالث، بينما رصيد جينك نقطة وحيدة.

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