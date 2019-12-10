تعرف على حكم لقاء الأهلي ودجلة

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم تعيين سعيد حمزة حكما لإدارة لقاء الأهلي ووادي دجلة التي ستقام غدا الأربعاء في سابع جولات الدوري.

وسيعاون سعيد حمزة كل من تحسين السادات وخالد حسين وعمرو عبد الفتاح كحكم رابع.

وحصد الأهلي 12 نقطة جراء فوزه في أربع مباريات خاضها في الدوري.

أما دجلة فيحتل المركز الأخير بثلاث نقاط إثر خوضه لست مباريات.

في السياق ذاته سيدير طارق مجدي لقاء الإسماعيلي ومصر المقاصة ويعاونه عماد العقاد وأحمد عبد الغني وأحمد عبد العزيز كحكم رابع.

أما لقاء حرس الحدود ونادي مصر فسيديره أحمد العباسي وهاني خيري ومحمد صلاح عبد الفتاح ومحمد السعداوي كحكم رابع.

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