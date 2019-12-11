جماهير الإفريقي تنتصر على "فيفا" في مباراة وهمية

الأربعاء، 11 ديسمبر 2019 - 00:10

كتب : محمد عبد العظيم

الإفريقي التونسي

في خطوة منه لإنهاء أزمة الديون المتراكمة على النادي ومستحقات اللاعبين السابقين، أعلن الإفريقي التونسي عن إقامة مباراة على ملعب رادس ضد فريق قضايا الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بشكل وهمي.

سبب الأزمة هو تراكم الديون على النادي منذ 4 سنوات ماضية مع مستحقات اللاعبين السابقين في النادي.

وهنا قرر نادي الإفريقي الاستعانة بجماهيره للخروج من هذه الأزمة.

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وقبل شهر بالتحديد في نوفمبر الماضي أعلن نادي الإفريقي إقامة مباراة وهمية على ملعب رادس بحضور كامل سعة الملعب وهو 60 ألف مشجع.

وبالفعل تسارعت جماهير الإفريقي لشراء تذاكر المباراة الوهمية التي نفذت بالكامل.

وبعد انتهاء توقيت المباراة الوهمي أعلن الإفريقي عن زيادة رصيده في البنوك من التحويلات والتبرعات لما يقرب من مليون ونصف دولار، وأصبح النادي قادرا على سداد جزءا كبيرا من الدوين.

جماهير الإفريقي أيضا تعاونت مع إدارة ناديها منذ قرابة الشهرين وبدأت في حملة جمع تبرعات للنادي لمساعدته على سداد ديونه التي تركتها الإدارة السابقة والتي وصلت في فترة ما إلى 10 ملايين دولار.

ليعلن الإفريقي في سبتمبر الماضي تقلص حجم الديون إلى 3.6 مليون دولار فقط.

وبذلك سيرفع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عقوبة الحرمان من التعاقدات على نادي الإفريقي مع بداية يناير المقبل.

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