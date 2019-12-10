الإسماعيلي: عبد الرحمن مؤهل للاحتراف في أوروبا.. والإدارة معذورة في إقالة ييسيتش

أشاد صبري المنياوي مدير الكرة بالجهاز الفني للإسماعيلي بلاعب الفريق عبد الرحمن مجدي الفائز مؤخرا مع المنتخب الأولمبي بكأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة.

وقال المنياوي عبر قناة "تايم سبورتس": "عبد الرحمن مجدي من أكثر اللاعبين المميزين في مصر، إنه مثل ميدو ومحمد صلاح وهاني رمزي، مؤهل للاحتراف في الخارج بأي دوري أوروبي، هناك لاعبون مميزون في مصر، لكن غير جاهزين للاحتراف في أوروبا".

وأضاف "عبد الرحمن متميز في التحكم والركض بالكرة والقوة البدنية والتمركز، لقد تحدثت مع رئيس النادي ذات مرة بشأنه، وقال لي أنه لن يفرط في أي لاعب أملا في تحقيق إنجاز للنادي هذا الموسم، لن نترك إلا اللاعبين البعيدين عن المشاركة أساسيا لفترات طويلة".

وأشار مدير الكرة بالإسماعيلي "حالة اللاعب قبل المنتخب الأولمبي لم تكن جيدة، لقد نضج كثيرا بعد بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، فالبطولة تمنح اللاعب استقرارا نفسيا، ووعيا في تفكيره".

وفي سياق آخر، واصل تصريحاته عن إقالة الصربي ييسيتش من تدريب برازيل مصر قائلا: "فريق الإسماعيلي مميز جدا وقادر على أن يؤدي بشكل مميز مع أي مدير فني، لكن لم يحالفنا التوفيق في 3 مباريات بالدوري، لا يمكن تقييم المدرب السابق ميودراج ييسيتش لأنه زميل لي، إلا أن النتائج لم تكن على مستوى النادي، لذا فالإدارة معذورة، وكذلك المدرب معذور".

وعن ملف المدير الفني الجديد تابع "الإدارة المسؤولة عن تقييم الموقف، لن تتعاقد إلا مع مدرب صاحب سيرة ذاتية وشخصية قوية، كل الاحتمالات واردة بشأن ضم عضو جديد للجهاز الفني من أبناء الإسماعيلي رفقة أدهم السلحدار ومحمد محسن أبوجريشة، هذا حق أصيل للإدارة".

وعن قرعة البطولة العربية، أتم المنياوي تصريحاته "مباراة الاتحاد في الدوري مختلفة عن البطولة العربية، نسير بشكل جيد عربيا، ما يحزنني بشأن مواجهة الاتحاد، أننا سنخسر فرصة ثانية لمنافسة فريق مصري على التأهل للدور قبل النهائي، وبالنسبة لنا الاتحاد مثل أي فريق آخر، كل الأندية التي تأهلت لهذه المرحلة في غاية الصعوبة".

وأعلن الإسماعيلي عن قائمته لمواجهة مصر المقاصة في الدوري المصري والتي شهدت عديد الغيابات (طالع التفاصيل).

ويلتقي الإسماعيلي مع مصر المقاصة في الجولة السابعة من الدوري المصري غدا الأربعاء.

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