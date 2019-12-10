‏ قائمة الإسماعيلى - عودة باهر ودونجا واستبعاد صادق أمام المقاصة

الثلاثاء، 10 ديسمبر 2019 - 16:29

كتب : ياسر الشريف

الإسماعيلي - أهلي بنغازي

استقر الجهاز الفني للإسماعيلي على قائمة لاعبيه لخوض مواجهة مصر المقاصة ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري.

وشهدت القائمه عودة باهر المحمدي ومحمود دونجا، فى حين تم استبعاد محمد صادق ووجيه عبدالحكيم ومحمد حمدى زكى وأسامه إبراهيم ونادر رمضان ومدحت فقوسة ومصطفى فارس وعمر الوحش ومحمود صلاح ومحمد الضرف .

وقال صبرى المنياوى مدير الكرة إنه تم اختيار هؤلاء اللاعبين لأنهم الأجهز بدنيا والأنسب لتنفيذ فكر الجهاز الفنى لخوض مواجهة فريق مصر المقاصة.

أخبار متعلقة

الإسماعيلي: لا نفكر في مواجهة بيراميدز.. نُركز على أمر واحد فقط أبو جريشة لـ في الجول: وفرة لاعبي الإسماعيلي أمر إيجابي.. والدفع بالجدد يحتاج وقتا بيكيتي سيلفا: لم أقدم حتى الآن سوى 10% فقط من إمكانياتي مع الإسماعيلي مدرب الإسماعيلي بعد الفوز على الإعلاميين: القادم أفضل بشرط

وضمت القائمة كل من:

حراسة المرمى: محمد مجدى - محمد فوزى.

الدفاع: باهر المحمدي - محمد مجدي الجمل - أحمد أيمن - محمود البدرى - محمد عمار - محمد هاشم.

الوسط: عماد حمدي - محمد بيومي -- محمود دونجا - محمد مخلوف - أحمد مدبولي- محمد الشامى - بيكيتى سيلفا - همام طارق - عبدالرحمن مجدي

الهجوم: بينسون شيلونجو - حازم مرسى

ويحتل الإسماعيلي المركز الـ 12 برصيد 7 نقاط من 6 مباريات، ويتساوى مع مصر المقاصة بنفس الرصيد في المركز العاشر.

اقرأ أيضا:

حسابات التأهل في يوم الحسم بدوري أبطال أوروبا

عمرو زكي: لا أعلم سبب شائعات وفاتي

تعديل وحيد في جدول الدوري

تغييرات جذرية منتظرة في الدوري الإنجليزي

ضربة قوية لفريق كرة اليد بالأهلي

توتي يبدأ مغامرة جديدة

قائمة الإسماعيلي في الدوري

نرشح لكم

أخر الأخبار

صلاح والأهلي الأبرز على تويتر في 2019 6 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول - شيكابالا خارج مواجهة بيراميدز بنسبة كبيرة 11 دقيقة | الدوري المصري
قائمة الأهلي - عودة أيمن أشرف.. وغياب صلاح محسن أمام دجلة 12 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول – أزارو يرفض الإعارة أو الدخول في صفقة تبادلية 27 دقيقة | الدوري المصري
رسميا - ديشامب مستمر مع فرنسا حتى مونديال 2022 56 دقيقة | أوروبا
تعرف على حكم لقاء الأهلي ودجلة 58 دقيقة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 مصدر في الأهلي يوضح لـ في الجول حقيقة المفاوضات مع "الرباعي الخارق" 2 خبر في الجول – رتوش أخيرة تفصل كهربا عن الانضمام لـ الأهلي 3 تعرف على تقييم صلاح أمام بورنموث من الصحف الإنجليزية "ليس الأفضل" 4 قرارات الأهلي.. تغيير اسم ملعب السلام وتحويل نادي طيبة بالأقصر لفرع جديد

قد ينال إعجابك