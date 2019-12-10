‏ قائمة الإسماعيلى - عودة باهر ودونجا واستبعاد صادق أمام المقاصة

استقر الجهاز الفني للإسماعيلي على قائمة لاعبيه لخوض مواجهة مصر المقاصة ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري.

وشهدت القائمه عودة باهر المحمدي ومحمود دونجا، فى حين تم استبعاد محمد صادق ووجيه عبدالحكيم ومحمد حمدى زكى وأسامه إبراهيم ونادر رمضان ومدحت فقوسة ومصطفى فارس وعمر الوحش ومحمود صلاح ومحمد الضرف .

وقال صبرى المنياوى مدير الكرة إنه تم اختيار هؤلاء اللاعبين لأنهم الأجهز بدنيا والأنسب لتنفيذ فكر الجهاز الفنى لخوض مواجهة فريق مصر المقاصة.

وضمت القائمة كل من:

حراسة المرمى: محمد مجدى - محمد فوزى.

الدفاع: باهر المحمدي - محمد مجدي الجمل - أحمد أيمن - محمود البدرى - محمد عمار - محمد هاشم.

الوسط: عماد حمدي - محمد بيومي -- محمود دونجا - محمد مخلوف - أحمد مدبولي- محمد الشامى - بيكيتى سيلفا - همام طارق - عبدالرحمن مجدي

الهجوم: بينسون شيلونجو - حازم مرسى

ويحتل الإسماعيلي المركز الـ 12 برصيد 7 نقاط من 6 مباريات، ويتساوى مع مصر المقاصة بنفس الرصيد في المركز العاشر.

video:1

اقرأ أيضا:

حسابات التأهل في يوم الحسم بدوري أبطال أوروبا

عمرو زكي: لا أعلم سبب شائعات وفاتي

تعديل وحيد في جدول الدوري

تغييرات جذرية منتظرة في الدوري الإنجليزي

ضربة قوية لفريق كرة اليد بالأهلي

توتي يبدأ مغامرة جديدة