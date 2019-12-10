ترغب 3 أندية من الدوري المصري في التعاقد مع أحمد علي مهاجم بيراميدز، خلال سوق الانتقالات الشتوية في يناير.

وقال مصدر مقرب من أحمد علي لـFilGoal.com إن هناك أكثر من ناد يرغب في التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وأضاف المصدر، أن إنبي والاتحاد وسموحة يرغبون في التعاقد مع اللاعب.

وتابع المصدر أن اللاعب يرغب في الرحيل عن بيراميدز بالتراضي حتى يستطيع الانتقال لأي ناد نهائيا.

واختتم المصدر حديثه مشير إلى أن الأيام المقبلة ستشهد الاستقرار على أي ناد منهم أو ناد آخر خاصة وأن اللاعب لم يستقر حتى الآن على ناد بعينه.

وعلم في وقت سابقFilGoal.com أن إنبي الباحث عن تدعيم المنطقة الهجومية وضع أحمد علي ضمن خياراته، في انتظار قرار حلمي طولان المدير الفني للفريق بشأن العمل على التعاقد معه أو صرف النظر.

علي اقترب من الرحيل عن بيراميدز، بعد معركة كلامية مع مدربه سيباستيان ديسابر.

الفرنسي برر في تصريحاته عدم مشاركة أحمد علي مع بيراميدز لأنه لا يناسب طريقته وأنه يتمنى له التوفيق في مستقبله. (طالع تصريحات ديسابر بالكامل من هنا)

في المقابل، رد أحمد علي عبر FilGoal.com على ديسابر: "توصلت لاتفاق مع بيراميدز منذ 3 أسابيع لأرحل عن النادي في يناير".

وانضم أحمد علي لصفوف بيراميدز بداية الموسم الحالي بعد فسخ تعاقده مع نادي المقاولون العرب.

وحصل أحمد علي البالغ من العمر 33 عاما على لقب هداف الدوري الموسم الماضي مع الفريق الأصفر بعدما سجل 18 هدفا.

ويبحث إنبي صاحب المركز الـ16 في الدوري عن حل يزيد أهدافه من معدل 0.6 هدف في المباراة، حيث حصد 4 نقاط من 6 مباريات.

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