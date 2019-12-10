عبد الواحد: نؤدي جيدا ضد الفرق الكبيرة.. مباراة الأهلي ستكون مفتوحة

الثلاثاء، 10 ديسمبر 2019 - 15:19

كتب : FilGoal

رمضان صبحي - الأهلي - وادي دجلة

قال محمد عبد الواحد المدرب العام لنادي وادي دجلة إن تاكيس جونياس مدرب الفريق شرح للاعبيه مفاتيح لعب الأهلي مشيرا إلى أنه سيلعب بطريقته من خلال بناء الهجمات من الدفاع. وذلك في تصريحاته للبرنامج الإذاعي "وان تو".

وصرح عبد الواحد قائلا: "إنها مباراة كبيرة بعد خسارة مفاجئة أمام نادي مصر، الأهلي مختلف عن آخر موسمين، يؤدي بشكل مميز جدا مع نتائج قوية هذا الموسم".

وأضاف "الأهلي لديه مقومات هجومية قوية بتواجد حسين الشحات ورمضان صبحي وجونيور أجايي وليد سليمان".

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وواصل "تاكيس شرح مفاتيح لعب الأهلي للاعبي دجلة، وسنلعب بطريقتنا ببناء الهجمات من الخلف، وأتمنى أن يحالفنا التوفيق أمام حامل اللقب، تحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلي ستمنحنا دفعة معنوية خلال الفترة القادمة".

وأكمل "بالطبع الفريق يعاني من ضغوط بسبب تراجع النتائج، الأداء جيد ولكن ليس مرضيا بنسبة 100%".

وتابع "أعتقد أن مباراة الأهلي لن تكون مثل المباريات السابقة التي واجهنا فيه أندية تلجأ للدفاع بالكامل خلف الكرة، مما يعني صعوبة في إيجاد مساحات".

وأتم "نؤدي جيدا بنتائج مميزة أمام الفرق الكبيرة مثل الأهلي والزمالك والإسماعيلي والمصري والمقاصة، والتي لا تلجأ للتكتل الدفاعي، ستكون مباراة مفتوحة، وبالتالي سنجد مساحات خلف خط الدفاع".

ويواجه دجلة ضيفه الأهلي ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري يوم الأربعاء في السابعة والنصف مساء.

وادي دجلة لم يحقق الفوز في أي مباراة بالدوري هذا الموسم، إذ أنه تعادل 3 مباريات وخسر 3، وكان الفريق قد خسر بنتيجة 1-0 أمام نادي مصر في الجولة السادسة، والفوز الوحيد الذي حققه دجلة كان ضد بيلا في دور الـ32 من الكأس.

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