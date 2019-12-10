بينيتث ردا على تدريب إيفرتون: ليس لدي مشكلة.. لا تعلم ما سيحدث في المستقبل

هل يوافق رافاييل بينيتث مدرب ليفربول السابق تدريب نادي إيفرتون؟ المدرب الإسباني أجاب عن ذلك السؤال بوضوح وأبدى موافقة مبدئية تجاه الفكرة، وذلك خلال تصريحاته لشبكة "سكاي سبورتس".

بينيتث قال: "بكل وضوح لدي تواصل مع نادي ليفربول، والأمر واضح للجميع، لكن في نفس الوقت لدي الكثير من الأصدقاء في المدينة، سواء من يشجعون إيفرتون أو ليفربول".

وواصل "لذا ليس لدي أي مشكلة مع الجماهير أو الأشخاص هناك، نحن أقرب لليفربول، لكن في المستقبل؟ انا شخص محترف لذا لا تعلم أبدا ما سيحدث".

وأكمل "أتخيل أنني إن أردت البقاء في إنجلترا، فسأفضل التواجد مع عائلتي، لا يمكنني الحصول على وظيفة هناك، لكن فجأة هناك وظيفة قريبة منك".

بينيتث درب ليفربول في الفترة من 2004 وحتى 2010، كأطول فترة في مسيرته التدريبية مع فريق وحيد، توج خلالها بـ4 ألقاب أبرزها دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي.

المدرب الإسباني مرشح لتدريب إيفرتون الذي أقال مؤخرا مدربه ماركو سيلفا، كما أنه مرشح بقوة لتدريب وست هام يونايتد الذي يقترب من إقالة مدربه مانويل بيللجريني خاصة بعد الخسارة من أرسنال بنتيجة 3-1 ليلة الإثنين.

بينيتث تولى تدريب فريق داليان يفانج الصيني في شهر يوليو الماضي بعقد يمتد لعامين ونصف العام.

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