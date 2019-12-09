مرتضى: لم يكن في نيتنا إقالة ميتشو ولكن دعم اللاعبين له "أحرجنا".. والمدرب يُعقب

كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عدم وجود أي نيه لدى مجلس الإدارة لإقالة الصربي ميلوتين سريدويفيتش "ميتشو" من منصبه، إلا أن الأمور اختلفت بعد دعم اللاعبين للمدرب.

الزمالك فسخ عقد ميتشو بالتراضي عقب الخسارة أمام مازيمبي الكونغولي في دوري الأبطال، قبل أن يتعاقد مع الفرنسي باتريس كارتيرون.

وقال مرتضى منصور: "ميتشو مدرب محترم وجيد جدا ولم يكن في نيتنا أبدا إقالته من منصبه".

وأضاف في تصريحاته المصورة "ولكن الأمور اختلفت عقب دعم اللاعبين للمدرب. أصبحنا في موقف محرج بسبب ذلك".

وأوضح "لا يصح أن يُقال إن المدرب يبقى أو يرحل من منصبه بقرار من اللاعبين. هذا لا يحدث في الزمالك".

وتابع "أخبرت اللاعبين بأنهم أضروا ميتشو بدعمه على مواقع التواصل الاجتماعي بدلا من الملعب. حزين لرحيله لأنه شخصية محترمة".

وأشار "مجلس الإدارة بالإجماع قرر في النهاية إنهاء العقد بالتراضي مع ميتشو. أشكره بشدة ولا يوجد أي خلاف معه. أنهينا كافة الأمور بكل أدب واحترام".

وأكمل حديثه قائلا: "واثق بأن ميتشو لن يبقى طويلا في منزله وسيعمل مباشرة مع أحد الفرق أو المنتخبات أو حتى في مصر".

وعن أقاويل "مرض المدرب"، قال مرتضى "ميتشو ليس مريضا. أخبر اللاعبين بأنه يُفضل أن يكون مريضا على أن يخسر من مازيمبي، ولكنهم فهموا كلامه بشكل خاطئ".

وأتم "لم أتدخل أبدا في عمل ميتشو ولكنني طالبته فقط بأن يُشرك كل لاعب في مركزه".

وجاء الدور على ميتشو مدرب الزمالك السابق، ليتحدث قائلا: "أشكر الجميع في الزمالك على الدعم الكامل لي طوال فترة تواجدي مع الفريق".

واستكمل "أشكر مجلس الإدارة برئاسة مرتضى منصور وأشكر المشرف على الكرة –أمير مرتضى- وأشكر اللاعبين وأشكر الجميع".

وتابع "الزمالك سيبقى في قلبي دائما. تدريبه كانت تجربة كبيرة لي وسأستفيد منها في المستقبل".

واستكمل "كنا نحلم بتحقيق العديد من البطولات ونجحنا في حصد لقب كأس مصر، وأتمنى التوفيق للفريق في بطولة إفريقيا والدوري والكأس".

وشدد "تلك ستكون آخر كلمات بالنسبة لي عن الزمالك. لن أتحدث مع أي وسيلة إعلامية أخرى عن الفريق احتراما وتقديرا لـ الزمالك".

ويستعد الزمالك تحت قيادة كارتيرون لمواجهة بيراميدز يوم الخميس المقبل في السابعة والنصف مساءً في الجولة السابعة من الدوري المصري.

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