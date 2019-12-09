الأهلي يكشف موعد عودة نيدفيد ومعلول ومتولي.. وحقيقة "عروض الرحيل"

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي موعد عودة الثلاثي المصاب كريم نيدفيد ومحمود متولي وعلي معلول.

وقال عبد الحفيظ: "الأقرب للعودة من الإصابة هو علي معلول".

وأوضح في تصريحاته عبر قناة الأهلي "علي معلول سيعود للمشاركة بشكل طبيعي عقب لقاء وادي دجلة في الدوري".

وأضاف "أما محمود متولي وكريم نيدفيد فعودتهما ستكون خلال 10 أيام".

هل تلقى الأهلي أي عروض خارجية لأي لاعب؟ يُجيب عبد الحفيظ: "قد يكون هناك بعض المحادثات بشكل ودي بين بعض الأطراف بحكم المعرفة السابقة".

وتابع "عندما نحصل على أي عرض لأي لاعب نناقشه أولا مع المدرب وبعد ذلك مع لجنة التخطيط، ثم نتخذ القرار النهائي".

ويحتل الأهلي المركز الثالث على سلم ترتيب الدوري برصيد 12 نقطة من 4 مباريات.

ويستعد الأهلي لمواجهة وادي دجلة في السابعة والنصف مساءً يوم الأربعاء في الجولة السابعة من الدوري المصري.

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