ليلة_الأبطال - ليفربول ضد سالزبورج.. في انتظار سيناريو صلاح ونابولي مرة أخرى

في الموسم الماضي كان تأهل ليفربول للأدوار الإقصائية لدوري أبطال أوروبا محل شك؛ حتى ظهر محمد صلاح وأنقذ الريدز من الخروج المبكر، وهو ما يخشى يورجن كلوب من حدوثه بعد تأزم موقف الفريق في الموسم الحالي.

ليفربول حامل لقب دوري الأبطال سيتجه للنمسا لمواجهة سالزبورج في الجولة الأخيرة لمباريات المجموعة الخامسة، وهو لم يضمن بعد تأهله للدور التالي للحفاظ على لقبه.

بطاقات التأهل لم تُحسم بعد في المجموعة الخامسة، فمع استبعاد جينك من الحسابات لحصوله على نقطة واحدة، لا يزال يتنافس ليفربول مع نابولي وسالزبورج على المقاعد المؤهلة.

فالموقف كالتالي: ليفربول 10 نقاط في الصدارة يليه نابولي بـ9 نقاط ثم سالزبورج بـ7 نقاط.

وبالتالي فوز ليفربول في المواجهة يجعله يتأهل مباشرة رفقة نابولي، وكذلك تعادل ليفربول يضمن له التأهل على أن يتحدد مركزه وفقا لنتيجة مباراة نابولي وجينك في إيطاليا.

أما سالزبورج والذي أعلن مهاجمه إيرلنج هالاند تحدي ليفربول واستعداده لإقصاء الفريق فسيكفيه الانتصار على الريدز حتى لو فاز نابولي على جينك.

فالفريق النمساوي يكفيه فقط الفوز على ليفربول 1-0 ليستفيد من هزيمته 4-3 في أنفيلد ويتأهل حينها بأفضلية المواجهات المباشرة والأهداف المسجلة خارج أرضه ضد كتيبة المدرب يورجن كلوب ليحجز بطاقة التأهل التاريخية لدور الـ16.

موقف ليفربول الحالي شبيه لما تعرض له في الموسم الماضي حين واجه نابولي في الجولة الأخيرة لدور المجموعات.

فترتيب المجموعة قبل مباريات الجولة كان كالتالي:

نابولي 9 نقاط

باريس سان جيرمان 8 نقاط

ليفربول 6 نقاط

ريد ستار بلجراد 4 نقاط

الفوز بأي نتيجة كان يضمن لليفربول التأهل للدور التالي، مع انتظار نتيجة باريس سان جيرمان وريد ستار لتحديد المتأهل الثاني.

ليقود صلاح ليفربول لتحقيق الفوز.

محترفنا سجل هدف اللقاء الوحيد وقاد ليفربول للتأهل حتى أنهى المسابقة بطلا لها، وهو السيناريو الذي تأمل جماهير الفريق في تكراره.

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