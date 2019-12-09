الأهلي: سنحصل على 55 مليونا مقابل وضع اسم النادي على استاد السلام

كشف شريف فؤاد المتحدث الرسمي باسم النادي الأهلي عن الفوائد التي ستعود على القلعة الحمراء من الحصول على حق انتفاع من استاد السلام.

وأعلن الأهلي في مؤتمر صحفي قبل أيام التوقيع مع شركة (استادات) للحصول على حق انتفاع من استاد السلام لمدة 25 عاما، بالإضافة إلى بناء فرع جديد للنادي في الأقصر والحصول أيضا على مجمع حمامات السباحة التابع لوزارة التربية والتعليم وتطوير قناة النادي.

وقال شريف فؤاد عبر برنامج مساء الأنوار: "الأهلي سيحصل على مبلغ 55 مليونا بعد توقيع العقود مع شركة (استادات) بشأن الحصول على حق انتفاع من استاد السلام".

وأضاف "كما سيحصل الأهلي على دفعات مالية أخرى سيتم جدولتها في وقت لاحق وهذا الملف يتولى مسؤوليته خالد مرتجي عضو مجلس الإدارة".

واستمر في تصريحاته "تعاقد الأهلي مع شركة (استادات) سيمنح لها الحرية في تأجير ملعب السلام لأي فريق يرغب في خوض مبارياته عليه، ولكن الأهلي سيحصل على مقابل مادي من هذه الفرق".

وأضاف "وسيحصل الأهلي على نسبة ثابتة من شركة استادات في كل مباراة يخوضها على الملعب سواء حضرت الجماهير بكامل سعة الاستاد من عدمه".

وواصل الشرح "العقود مع الشركة سيتم توقيعها في غضون شهر وتشمل حق الانتفاع من الاستاد وفرع النادي في الأقصر ومجمع حمامات السباحة وسور النادي".

وأوضح "حق الانتفاع سيكون لمدة 25 عاما، لكن الاستاد سيكون قائما لحين بناء استاد خاص بالنادي، ووقتها سيتم إلغاء حق الانتفاع للأهلي من ملعب السلام بشكل تلقائي".

وأردف "ومع توقيع العقود سيتم تغيير اسم استاد السلام إلى استاد الأهلي وسيتم وضع اسم النادي على الاستاد من الخارج".

وأفصح المتحدث الرسمي للأهلي "تم إعداد لجنة خاصة برئاسة محمد سراج الدين عضو مجلس إدارة النادي مهمتها إجراء بعض التعديلات على استاد السلام بما يراه الأهلي مناسبا له".

وأتم تصريحاته "وسيتم تشكيل لجنة أخرى برئاسة الدكتور سعد شلبي لإدارة الأمور القانونية وحقوق النادي من استاد السلام بعد الحصول عليه".

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