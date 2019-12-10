الأهلي: كاف حدد مواعيد باقي مبارياتنا في دور مجموعات دوري الأبطال

الثلاثاء، 10 ديسمبر 2019 - 11:08

كتب : FilGoal

حسين الشحات - الأهلي - الهلال

حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) باقي مواعيد مباريات الأهلي في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وخاض الأهلي مباراتين أمام النجم الساحلي في تونس والهلال السوداني في مصر ويتبقى له 4 مباريات في ذلك الدور.

وقال عبد الحفيظ عبر قناة النادي: "قيل إن مباراتنا ضد بلاتينوم ستقام يوم 27 ديسمبر بدلا من 28، ولكن لم يصلنا أي إخطار رسمي بذلك".

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وتابع "الكاف سجل على النظام الإلكتروني للبطولة مباراتي بلاتينوم يومي 28 ديسمبر و11 يناير".

وأضاف مدير الكرة بالأهلي "نلعب ضد النجم الساحلي يوم 24 يناير في القاهرة ونختتم دور المجموعات بمواجهة الهلال يوم 1 فبراير".

وأتم عبد الحفيظ تصريحاته "نلعب بين مباراتي بلاتينوم مواجهتين في الدوري ضد المقاصة يوم 1 يناير ثم نادي مصر يوم 5 من الشهر نفسه".

وحقق الأهلي 3 نقاط في أول مباراتين بدور المجموعات بالفوز على الهلال السوداني بهدفين مقابل هدف والخسارة أمام النجم الساحلي بهدف دون رد.

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