أوزيل عن ليونبيرج: ممتنون لوجوده معنا.. كان لاعبا ولذلك يفهمنا جيدا

أشاد ميسوت أوزيل صانع ألعاب نادي أرسنال بالسويدي فريدي ليونبيرج المدير الفني الحالي للفريق اللندني، مشيرا إلى "كان لاعبا سابقا ولذلك يفهمنا بشكل جيد".

أرسنال عرف طعم الانتصار أخيرا بإسقاط وست هام بثلاثية مقابل هدف على ملعب الأخير في الجولة الـ 16 من الدوري الإنجليزي. (طالع التفاصيل)

انتصار هو الأول لأرسنال منذ شهرين، والأول في مسيرة المدرب ليونبيرج.

وتحدث أوزيل عقب المباراة قائلا: "أظهرنا ما يمكننا القيام به وتحديدا في الشوط الثاني، إذا كنا نؤمن بأنفسنا".

وأضاف في تصريحاته مع سكاي سبورتس "استحقينا الانتصار. نحن سعداء للغاية بالفوز وسعداء أكثر من أجل الجماهير".

وأكمل حديثه قائلا: "فريدي كان لاعبا سابقا ولذلك هو يفهمنا جيدا كلاعبين".

وتابع "ليونبيرج أظهر بالفعل جودته كمدرب ونحن ممتنون للغاية لوجوده معنا. اليوم كان ناجحا له ولنا".

وعن الثنائي نيكولاس بيبي ومارتينيللي، قال أوزيل: "نحن سعداء للغاية من أجل بيبي و مارتينيللي. نعلم جيدا أنهما يتمتعان بجودة كبيرة وأظهرا ذلك اليوم".

وأتم "سنواصل القتال سويا حتى نهاية الموسم لتحقيق أهدافنا".

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انتصار أرسنال بفارق أكثر من هدف، هو الأمر الذي يحدث لأول مرة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

ويعد الفوز على وست هام، هو الفوز الأول لأرسنال في الدوري الإنجليزي خارج ملعبه منذ الجولة الأولى عندما انتصر على نيوكاسل.

ليس ذلك فقط، بل لم ينتصر أرسنال في آخر 9 مباريات في كل المباريات، ليكسر اللعنة أخيرا ويفوز.

ووصل أرسنال للنقطة 22 في المركز التاسع بالتساوي مع شيفيلد يونايتد، بينما تجمد وست هام عند النقطة 16 في المركز الـ 16.

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