كلوب: فابينيو وماتيب يغيبان حتى نهاية العام

شدد يورجن كلوب المدير الفني لليفربول على أن لاعبيه جويل ماتيب وفابينيو سيغيبان عن صفوف الفريق حتى نهاية العام الجاري.

ماتيب يغيب منذ أكتوبر الماضي بسبب الإصابة، بينما ابتعد فابينيو عن الملاعب أواخر نوفمبر الماضي للسبب نفسه.

وقال كلوب عند سؤاله عن حالة ماتيب وفابينيو: "لا يوجد أي جديد. لا يوجد أي عُجالة من جانبي".

وأضاف في تصريحات أبرزها موقع ناديه "من الواضح أنهما لن يكونا في صفوف الفريق قبل نهاية العام. لذلك لا جدوى من السؤال عليهم".

وعن لقاء سالزبورج أوضح "كان لدينا خيارات متعددة باستثناء آدم لالانا. آدم لم يسافر معنا لكنه سيعود إلى التدريبات يوم الخميس. تحت الضغط كان يمكننا الاستفادة منه ولكن لا نريد ذلك".

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ويحتاج ليفربول للفوز بأي نتيجة أو التعادل مع مضيفه سالزبورج من أجل العبور لدور الـ16، علما بأن الخسارة بهدف واحد ستجعله يودع البطولة في حالة انتصار نابولي على جينك.

فحامل لقب دوري الأبطال فاز على سالزبورج بنتيجة 4-3 في ملعب أنفيلد، ويُحسم التأهل بالمواجهات المباشرة.

ليفربول في جعبته 10 نقاط في الصدارة بفارق نقطة عن نابولي الثاني، أما رصيد الفريق النمساوي فهو 7 نقاط في المركز الثالث، بينما رصيد جينك نقطة وحيدة.

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