كلوب: انتظروا رؤية 3 لاعبين جدد قريبا

الإثنين، 09 ديسمبر 2019 - 19:35

كتب : FilGoal

محمد صلاح - بورنموث - ليفربول

أوضح يورجن كلوب المدير الفني لليفربول أنه سيحاول إشراك 3 لاعبين شباب خلال الفترة المقبلة المكتظة بالمباريات.

وشهدت مباراة بورنموث الأخيرة مشاركة الشاب كورتيس جونز كبديل قبل 14 دقيقة من نهاية المباراة التي حسمها الريدز بثلاثية نظيفة.

وقال كلوب عن اللاعب صاحب الـ18 عاماً: "هي المرة الثالثة التي يتواجد فيها مع الفريق، لذلك كان من المنطقي إشراكه. لقد تطور بشكل كبير. نريد أن نظهر له الاحترام والتقدير لما يقوم به".

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وأضاف في تصريحات أبرزها موقع ناديه "لقد ظهر بشكل جيد حقاً. كان من الرائع مشاهدته يستمتع بالمشاركة. ربما لن تكون المباراة الأصعب خلال مسيرته، ولكن من الرائع مشاهدته يشارك".

وأتم "هناك لاعبان أو ثلاثة أخرون قد يتم إشراكهم خلال الفترة المقبلة. قد نستعين بهم قريباً أو نمنحهم وقتاً أطول للتطور قبل الاعتماد عليهم".

ودخل ليفربول حامل لقب دوري أبطال أوروبا شهر ديسمبر ليلعب عدة مباريات محفوفة بالمخاطر.

يكفي أن تعلم أن ليفربول الذي يضم نجمنا محمد صلاح لعب ضد إيفرتون ويلاقي ليستر سيتي هذا الشهر، ومباراة مصيرية في دوري أبطال أوروبا ضد سالزبورج، بالإضافة إلى المشاركة في كأس العالم للأندية بقطر.

ويحارب رجال يورجن كلوب في أكثر من بطولة هذا الشهر، الدوري الإنجليزي وكأس رابطة المحترفين ودوري الأبطال ومونديال الأندية.

ومن المنتظر أن يلعب ليفربول بفريقين مختلفين في مباراة أستون فيلا يوم 17 وأول مباراة في مونديال الأندية بقطر في اليوم التالي.

وهذه هي مباريات ليفربول في شهر ديسمبر.

ليفربول يتصدر الدوري الإنجليزي بفارق 8 نقاط عن أقرب ملاحقيه، ليستر سيتي.

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