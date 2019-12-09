تقرير بلجيكي: مورينيو يرغب في التعاقد مع فيلايني

الإثنين، 09 ديسمبر 2019 - 19:23

كتب : FilGoal

مورينيو - فيلايني

ما رأيناه في مانشستر يونايتد، قد يتكرر من جديد ولكن في توتنام. مروان فيلايني قد يجتمع من جديد مع جوزيه مورينيو.

شبكة DH les Sports + البلجيكية كشفت في تقرير حصري لها رغبة مورينيو في التعاقد مع فيلايني خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأشارت الشبكة إلى "المحادثات بدأت بالفعل بين مورينيو وفيلايني من أجل انتقال الأخير لـ توتنام".

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مورينيو مهتم للغاية بالتعاقد مع فيلايني كصفقة أولى لـ توتنام في سوق الانتقالات المقبلة، حسبما كشفت الشبكة البلجيكية.

البلجيكي لاعب الوسط صاحب الـ 32 عاما يلعب في صفوف شاندونج ليونينج تايشان الصيني.

وانتقل فيلايني إلى شاندونج في فبراير الماضي قادما من مانشستر يونايتد، ويمتد عقده مع الفريق الصيني حتى صيف 2021.

وشارك فيلايني في 34 مباراة بقميص فريقه الصيني منذ انضمامه لهم، وسجل 12 هدفا وصنع 5.

وسبق لـ فيلايني العمل تحت قيادة جوزيه مورينيو في مانشستر يونايتد.

مع مورينيو، ظهر فيلايني في 89 مباراة مع مانشستر يونايتد، ونجح في تسجيل 11 هدفا وصناعة 5، فهل يجتمعا مجددا؟

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