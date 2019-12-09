خاص فتح الله لـ في الجول: مرتضى عرض علي منصب مدير الكرة في الزمالك ولكن

الإثنين، 09 ديسمبر 2019 - 18:42

كتب : أحمد شاكر

محمود فتح الله - الزمالك

كشف محمود فتح الله لاعب الزمالك الأسبق ومنتخب مصر، عرض منصب مدير الكرة في القلعة البيضاء عليه من قبل مرتضى منصور رئيس النادي.

وقال محمود فتح الله: "مرتضى منصور رئيس الزمالك عرض علي منصب مدير الكرة في النادي منذ ثلاثة أيام".

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "جمعتني مكالمة هاتفية مع مرتضى من أجل تسوية مستحقاتي، وبعد ذلك عرض علي المنصب".

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وأردف "ولكن لم يحدث أي تحرك رسمي حتى الآن. كانت مجرد مكالمة هاتفية ودية من رئيس النادي".

وتابع "لم يحدث أي شيء رسمي بعد تلك المكالمة ولا أعرف ماذا سيحدث في المستقبل".

وكشف FilGoal.com في وقت سابق عدم رفض فتح الله العمل كمدير كرة في الزمالك. (طالع التفاصيل)

ولا يضم جهاز الزمالك مديرا للكرة، بل مشرفا عاما هو أمير مرتضى منصور.

وأعلن محمود فتح الله في وقت سابق اعتزاله كرة القدم بعد مسيرة طويلة في الملاعب المصرية.

ويبلغ فتح الله من العمر 37 عاما، وسبق له اللعب لأندية المحلة والزمالك وطلائع الجيش والإنتاج الحربي وأنهى مشواره في النجوم الموسم الماضي.

وسبق لفتح الله خوض تجربة الاحتراف في نادي النجمة اللبناني في موسم 2017 - 2018.

ولعب فتح الله 300 مباراة في الدوري المصري ورغم لعبه في مركز المدافع نجح في تسجيل 49 هدفا وصنع 7 آخرين، وشارك في 54 مباراة دولية مع منتخب مصر.

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