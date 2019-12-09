خاص خبر في الجول – الزمالك يعرض منصب مدير الكرة على فتح الله

الإثنين، 09 ديسمبر 2019 - 13:29

كتب : FilGoal

الزمالك فتح الله

عرض مسؤولو الزمالك منصب مدير الكرة على محمود فتح الله لاعب الفريق السابق.

وعلم FilGoal.com أن مسؤولي الزمالك عرضوا الأمر على فتح الله أثناء مفاوضات تسوية مستحقاته.

ولم يرفض فتح الله عرض مسؤولي الزمالك، ما يفتح بابا لحدوث الأمر في الأيام المقبلة.

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ولا يضم جهاز الزمالك مديرا للكرة، بل مشرفا عاما هو أمير مرتضى منصور.

وأعلن محمود فتح الله في وقت سابق اعتزاله كرة القدم بعد مسيرة طويلة في الملاعب المصرية.

ويبلغ فتح الله من العمر 37 عاما، وسبق له اللعب لأندية المحلة والزمالك وطلائع الجيش والإنتاج الحربي وأنهى مشواره في النجوم الموسم الماضي.

وسبق لفتح الله خوض تجربة الاحتراف في نادي النجمة اللبناني في موسم 2017 - 2018.

ولعب فتح الله 300 مباراة في الدوري المصري ورغم لعبه في مركز المدافع نجح في تسجيل 49 هدفا وصنع 7 آخرين، وشارك في 54 مباراة دولية مع منتخب مصر.

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