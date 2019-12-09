خاص طارق يحيى: نحتاج لدعم 4-5 مراكز في يناير.. وقد نضم صفقات من الزمالك

الإثنين، 09 ديسمبر 2019 - 18:31

كتب : أحمد شاكر

طارق يحيى - الزمالك - ديكاداها

كشف طارق يحيى المدير الفني لفريق طلائع الجيش احتياج فريقه لدعم 4-5 مراكز خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال طارق يحيى: "نحتاج لمدافع ولاعب وسط دفاعي ومهاجم وصانع ألعاب، بشكل مبدئي في يناير المقبل".

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "لن أذكر أي أسماء الآن، لعدم دخول أي أندية أخرى في أي صفقة".

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هل قد تكون هناك صفقات مع الزمالك؟ يُجيب مدرب طلائع الجيش "بكل تأكيد، إذا رأينا أننا نحتاج للاعب من الزمالك والأخير وافق على ذلك فسينضم لنا".

وتابع "الصفقات بين الزمالك وطلائع الجيش تكون بالاتفاق بين الإدارتين".

وعن احتمالية انضمام أحمد علي لـ طلائع الجيش، رفض طارق يحيى إعطاء إجابة واضحة، مشيرا إلى "كل الأسماء مطروحة".

وأتم "من نقدر على إتمام التعاقد معه بسهولة ودون أي مشاكل وسيفيد الفريق، سنفعل ذلك".

ويحتل طلائع الجيش المركز الـ 15 على سلم ترتيب الدوري المصري برصيد 4 نقاط من 6 مباريات.

ويلعب طلائع الجيش أمام الزمالك في الـ 16 من شهر ديسمبر المقبل في الجولة الثامنة من الدوري المصري.

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