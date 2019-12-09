ليكيب: سيتي مهتم بضم أومتيتي لتدعيم دفاعه

دخل صامويل أومتيتي مدافع منتخب فرنسا وبرشلونة الإسباني اهتمامات مانشستر سيتي الإنجليزي للتعاقد معه في الفترة المقبلة لتدعيم خط دفاعه.

ويعاني خط دفاع مانشستر سيتي منذ بداية الموسم الحالي مع إصابة إيميريك لابورت التي تبعده عن الملاعب لعدة شهور، مع تراجع مستوى الثنائي جون ستونز ونيكولاس أوتاميندي، والإصابات المتكررة أيضا للظهير الأيسر بينجامين ميندي.

صحيفة ليكيب الفرنسية ذكرت أن مانشستر سيتي مهتم للغاية بضم أومتيتي في يناير المقبل، خاصة أنه لا يشارك مع برشلونة.

وعلى الرغم من أنه يعاني من إصابات متكررة في الركبة إلا أن مانشستر سيتي يعتقد أنه الحل الأمثل لتدعيم دفاعه في يناير ليقود الخط الخلفي لحامل لقب الدوري الإنجليزي في النصف الثاني من الموسم الحالي.

وتراجع مانشستر سيتي عن سباق صدارة الدوري الإنجليزي مع ليفربول قبل نهاية النصف الأول من الموسم، ويحتل حاليا المركز الثالث برصيد 32 نقطة، بفارق 14 نقطة عن الريدز بعد مرور 16 جولة من المسابقة.

ولم يشارك بطل العالم مع برشلونة منذ بداية الموسم الحالي سوى في 5 مباريات. ويجلس بديلا دائما للثنائي جيرارد بيكيه وكليمينت لنجليت.

ويتبقى للمدافع الفرنسي البالغ من العمر 26 عاما 3 مواسم ونصف في تعاقده مع برشلونة.

وانضم أومتيتي لصفوف برشلونة عام 2016 قادما من ليون الفرنسي.

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