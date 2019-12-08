يرى أحمد مسعود حارس النادي المصري بأن تاريخ ناديه لا يقارن بتاريخ أي فريق آخر في المجموعة بالكونفدرالية الإفريقية.

المصري يتشارك بيراميدز صدارة المجموعة الأولى من الكونفدرالية الإفريقية بست نقاط من انتصارين في مبارتين.









































وقال مسعود في تصريحات لـ FilGoal.com: "حققنا المراد في مباراة إينوجو رينجرز، وبذلنا مجهود كبير من أجل الفوز أمام جماهيرنا".

وأضاف "اللعب في حضور الجماهير كان أمر رائع، وقد اتفقنا قبل المباراة على الفوز بأي طريقة حتى نسعد جماهيرنا التي زحفت خلفنا مسافات كبيرة".

حارس المصري أتبع "المنافسة على قمة المجموعة هو هدفنا منذ بداية البطولة، ونتطلع للظهور بشكل قوى في الأدوار المقبلة".

وأتم "وجود النادي المصري على قمة المجموعة هو المكانة الطبيعية لنا نظرا لتاريخ المصري الكبير، والذي لا يقارن مع أي فريق بالمجموعة. سنقاتل حتى نصل لنهائي البطولة وتحقيق اللقب من أجل جماهيرنا".

المصري فاز على إينوجو رينجرز بأربعة أهداف مقابل هدفين، ضمن مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات من الكونفدرالية.

ويتصدر المصري ترتيب المجموعة بالمشاركة مع بيراميدز برصيد 6 نقاط، بعد مباراتين.

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