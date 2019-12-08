بالفيديو – بيراميدز يقسو على نواذيبو بسداسية ويستعيد صدارة مجموعة الكونفدرالية

استعاد نادي بيراميدز صدارة المجموعة الأولى في الكونفدرالية الإفريقية من النادي المصري بفارق الأهداف بعد الفوز على نواذيبو بسداسية.

وفاز بيراميدز على نواذيبو بستة أهداف مقابل لا شيء، ضمن مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات من الكونفدرالية الإفريقية.

سجل محمد فاروق هدفان، وإيريك تراوري هدفان، وأضاف وجون أنتوي، وويلفريد كانون باقي الأهداف.

video:1

التشكيل

بدأ سيباستيان ديسابر اللقاء بجون أنتوي في خط الهجوم، فيما تواجد أحمد أيمن منصور كظهير أيسر.

ديسابر يعلن تشكيل بيراميدز لمواجهة نواذيبو الموريتاني في دور المجموعات من كأس الكونفدرالية pic.twitter.com/MaY0BI9nex — FilGoal (@FilGoal) December 8, 2019

وصف اللقاء

تقدم بيراميدز بهدف أول في الدقيقة العاشرة عن طريق محمد فاروق. كرة ثابتة نفذها فاروق بشكل رائع، وسكنت الشباك.

وأضاف بيراميدز هدفا ثانيا في الدقيقة الـ30 عن طريق إيريك تراوري. عرضية من رجب بكار، قابلها تراوري برأسية في المرمى.

وحاول جون أنتوي إضافة الهدف الثالث في الدقيقة الـ36، لكنه سدد وتصدى لها الحارس ببراعة، لينتهي الشوط الأول بتقدم بيراميدز بهدفين.

الشوط الثاني

جون أنتوي أضاف هدفا ثالثا في الدقيقة الـ51 بعد توغل من إيريك تراوري، ثم عرضية أرضية، أودعها أنتوي المرمى الخالي.

وضرب بيراميدز على الحديد وهو ساخن بهدف رابع في الدقيقة الـ56. ركنية نفذها إسلام عيسى، وقابلها محمد فاروق بلمسة في المرمى.

إراحة اللاعبين

ديسابر أدرك حسم المباراة، فبدا إجراء التبديلات لإراحة اللاعبين.

وفي الدقيقة الـ64 شارك عبد الله السعيد العائد من الإصابة بدلا من محمد فاروق.

وكاد أنتوي يضيف هدفا خامسا في الدقيقة الـ67 بعد مراوغة على حدود منطقة الجزاء، ثم تصويبة بجانب المرمى.

بيراميدز لم يكتف بالرباعية. وأضاف ويلفريد كانون هدفا خامسا في الدقيقة الـ75 بعد ركنية سددها إيريك تراوري وتصدى لها الحارس، ليتابعها كانون في المرمى.

نواذيبو حاول إيقاف الأهداف بتبديل ثان في الدقيقة الـ76 بدخول محمد عبد الله سوداني بدلا من إيزيتشيل ديبودي.

وأجرى ديسابر تبديل جديد في الدقيقة الـ80 بدخول عبد الله بكري بدلا من علي جبر.

واستمر الحفل المصري بهدف سادس في الدقيقة الـ83 بهدف سادس. عرضية أخرجها الدفاع، وتابعها إيريك تراوري بتصوية في المرمى، لينتهي اللقاء بفوز بيراميدز بستة أهداف مقابل لا شيء.

فوز بيراميدز رفع رصيده للنقطة السادسة في صدارة ترتيب المجموعة الأولى، وبفارق الأهداف عن النادي المصري الذي كان قد حقق الفوز إينوجو رينجرز بأربعة أهداف مقابل هدفين.

من جهة أخرى، تجمد رصيد نواذيبو عند لا شيء من النقاط في المركز الأخير، وبالتساوي مع رينجرز.

طالع أيضا

تفاصيل اتفاقية الأهلي واستاد السلام.. وموعد تفعيل التعاقد

شاهد - طرد كريم حافظ في انتصار قاتل لـ النني

المصري يتألق في الكونفدرالية

تصريحات نارية من أحمد علي ردا على ديسابر

تعرف على كل مواجهات دور الـ 16 من كأس مصر