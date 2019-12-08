تعرف على كل مواجهات دور الـ 16 في كأس مصر.. مباريات نارية منتظرة

الأحد، 08 ديسمبر 2019 - 17:48

كتب : FilGoal

فرجاني ساسي مع الزمالك أمام سموحة

انتهى دور الـ 32 من كأس مصر، والآن ينتظرنا مواجهات نارية بالجملة في دور الـ 16 من المسابقة المحلية.

3 مفاجآت شهدناها في دور الـ 32 من كأس مصر.

نادي مصر أطاح بـ الجونة بركلات الترجيح. أبو قير للأسمدة انتصر على الإنتاج الحربي. الترسانة حقق المفاجأة وأطاح بـ إنبي.

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الزمالك بطل النسخة الماضية عبر بسهولة الشرقية بثلاثية مقابل هدف، بينما اكتسح بيراميدز وصيف النسخة السابقة، ضيفه النجوم بسداسية مقابل هدف.

ولم يتحدد حتى الآن موعد مباريات دور الـ 16 من كأس مصر.

وفيما يلي مباريات دور الـ 16.

الجانب الأول

الأهلي ضد الترسانة.

أبو قير للأسمدة ضد حرس الحدود.

الاتحاد ضد أسوان.

المقاولون العرب ضد المصري.

الجانب الثاني

الزمالك ضد سموحة.

وادي دجلة ضد نادي مصر.

طلائع الجيش ضد مصر للمقاصة.

الإسماعيلي ضد بيراميدز.

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