بالفيديو – ثعالب ليستر تطارد ليفربول.. فاردي ينفجر في وجه المحمدي وتريزيجيه

سحق ليستر سيتي مستضيفه أستون فيلا برباعية مقابل هدف في الجولة الـ 16 من الدوري الإنجليزي.

أستون فيلا خسر على ملعبه ووسط جماهيره برباعية مقابل هدف أمام ليستر سيتي المتألق تحت قيادة بريندان رودجرز.

أحمد المحمدي شارك أساسيا وأكمل المباراة حتى النهاية، بينما جلس محمود حسن "تريزيجيه" على مقاعد البدلاء قبل المشاركة في الدقيقة 60.

عندما نذكر ليستر سيتي فلابد أن نذكر المتألق جيمي فاردي.

video:1

فاردي سجل الأول لـ ليستر بأفضل طريقة ممكنة بعدما مر من حارس أستون فيلا ومن مدافع الفريق، قبل أن يهز الشباك في الدقيقة 20.

وقبل نهاية الشوط الأول، حول إيهيناتشو عرضية متقنة من ماديسون بإتقان وقوة في الشباك، ليكتب الهدف الثاني لـ ليستر.

لكن وقبل لحظات من نهاية أول 45 دقيقة، قلص جاك جريليش الفارق بهدف أول لـ أستون فيلا من تسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد تخبط دفاعي من ليستر.

ورفض ليستر سيتي إبقاء المباراة على فارق هدف وحيد، ليرتقي جوني إيفانز ويحول ركلة ركنية بإتقان في الشباك في الدقيقة 49.

ومن أجل محاولة تعديل النتيجة، شارك تريزيجيه في الدقيقة 60 ولكن سيطرة ليستر سيتي استمرت.

وفي الدقيقة 75 جاء موعد فاردي من جديد ليهز الشباك للمرة الرابعة، بعد انفراد وتسديدة أرضية متقنة من داخل منطقة الجزاء.

ووصل فاردي لهدفه الشخصي الـ 16 في الدوري هذا الموسم، مغردا وحيدا في قائمة هدافي الدوري.

ليستر سيتي هو المطارد الأول للمتصدر ليفربول الآن.

كتيبة رودجرز في المركز الثاني برصيد 38 نقطة بفارق 8 نقاط عن المتصدر ليفربول صاحب الـ 46 نقطة.

بينما أصبح الفارق بين ليستر الثاني ومانشستر سيتي الثالث 6 نقاط كاملة.

وتجمد رصيد أستون فيلا عند النقطة 15 في المركز الـ 17.

اقرأ أيضا

في الجول كلاسيك - حين مزق النيجيريون علم بلدهم فأسقطهم الزمالك ليتزعم إفريقيا

تعرف على تقييم صلاح أمام بورنموث من الصحف الإنجليزية "ليس الأفضل"

مصدر من الزمالك لـ في الجول: ساسي لن يغيب أمام زيسكو رغم الإنذار الثاني

جمال الغندور: تنفيذ VAR في مصر يحدده فيفا ومجلس الاتحاد الدولي

بثلاثيته أمام مايوركا.. ميسي يعبر رونالدو