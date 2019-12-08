في إفريقيا – دوري الأبطال.. عمالقة في الموعد ومرشحون مخيبون

بعد جولتين من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، بدا أن هناك عمالقة على الموعد، بينما خيب آخرون الآمال المعقودة عليهم.

FilGoal.com يصحبكم في رحلة إفريقية سريعة في المجموعات الأربعة، لمعرفة الوضع الحالي للفرق ومن أبهر وأقنع ومن خيب الآمال.

الملامح تتضح في المجموعة الأولى

تعافى الزمالك سريعا من خسارته بثلاثية في لومومباشي ضد مازيمبي في الجولة الأولى، ليهزم بريمييرو دو أجوستو بثنائية.

الزمالك استغل تعادل زيسكو الزامبي وأجوستو في الجولة الأولى، وقفز للمركز الثاني بـ3 نقاط خلف مازيمبي الذي هزم زيسكو في زامبيا في الجولة الثانية 2-1، الأمر الذي يمني الزمالك النفس بفعله ذهابا إيابا ضد نفس الفريق ليضع نفسه في أحد مركزي التأهل لدور الثمانية بأريحية.

الزمالك أصبح مصيره في يده، وفوزه ضد زيسكو في الجولتين المقبلتين سيعني تأهله لدور الثمانية بشكل كبير، قبل محاولة حسم الصدارة ضد مازيمبي في القاهرة.



































































































































































































بلاتينوم مفتاح الأهلي للتأهل

بشكل متوقع، حسم الأهلي مواجهته ضد الهلال السوداني في الجولة الثانية 2-1 ليتعافى بعد الخسارة 1-0 في تونس من النجم الساحلي.

ما كان غير متوقعا، هو مستوى بلاتينوم الزيمبابوي الذي تلقى 3 أهداف من النجم الساحلي على ملعبه، الأمر المبشر بالنسبة للأهلي.

الفوز على بلاتينوم ذهابا إيابا أصبح ضرورة بالنسبة للقلعة الحمراء، حتى تصبح مواجهتي النجم في القاهرة والهلال في أم درمان لحسم الصدارة فقط وليس التأهل.































































































































































































صن داونز مقنع والوداد مخيب

يبدو أن صن داونز لن يرض بغير الصدارة في المجموعة الثالثة.

بواسطة رجاله المعتادين، واين أريندسي وتيبوجو لاجرمان وأنديل جالي وجاستون سيرينو، تحت قيادة مستقرة لبيتسو موسيماني، بجانب الأوروجوياني القادم من أليانزا ليما البيروفي ماوريسيو أفونسو، فاز في لقائه الأول 3-0 دون معاناة على بترو لواندا الأنجولي.

ولكن نتيجته الأهم كانت العودة من كازابلانكا بتعادل سلبي من الوداد، في مباراة شهدت إلغاء هدفا مبكرا للغاية لرجال المدرب موسيماني.

4 نقاط منحوا صن داونز الصدارة، فيما دخل اتحاد العاصمة الجزائري كمنافس مهم رغم تعادله على أرضه مع الوداد في الجولة الأولى، لكنه حصد نقطة في لواندا ليصبح رصيده مثل أكثر من خيب في دور المجموعات، الوداد.

التعادل 1-1 في الجزائر كان مفهوما، ولكن عدم حصد النقاط الثلاثة ضد صن داونز وضع الفريق في مأزق حقيقي لن يحله إلا بالفوز على بترو لواندا ذهابا إيابا قبل حسم تذكرة التأهل على حساب اتحاد العاصمة، في وقت يبدو فيه أن صن داونز قريب من دور الثمانية.

الترجي يتغلب على اختلاف قائمته.. وفيتا يعاني

خسر الترجي معظم الفريق الذي فاز بلقبي دوري أبطال إفريقيا في الموسمين الماضيين، تعويض أسماء بقيمة فرانك كوم وسعد بقير وغيلان الشعلالي وأيمن بن محمد ويوسف البلايلي بالتأكيد أمر صعب.

لكن الترجي ضم 7 صفقات هامة هذا الموسم، أهمهم عبد الرؤوف بن غيث من بارادو الجزائري وكوامي بونسو من كوتوكو الغاني، والإيفواري إبراهيم تراوري من البنزرتي.

التغير الكبير في قائمة الترجي غذى فكرة عدم قدرة الترجي على المنافسة في إفريقيا، لكنه حصد 6 نقاط على حساب الرجاء في كازابلانكا وشبيبة القبائل في رادس، 2-0 و1-0.

الرجاء تعافى من الخسارة في كازابلانكا من الترجي، وهزم فيتا كلوب الكونغولي على ملعبه 1-0 في الجولة الثانية، بعد أن خسر نفس الفريق من شبيبة القبائل في الجزائر بنفس النتيجة، ليصبح فيتا الفريق الوحيد – مع بلاتينوم – الذي لم يحصد ولا نقطة في دور المجموعات، والوحيد الذي لم يسجل في المنافسات حتى الآن، قبل أن يواجه الترجي مرتين.

فيما يبدو الترجي أقرب للتأهل، تبقى مواجهتا الرجاء ضد شبيبة القبائل في دربي مغاربي قوي محددة لمرافق الدم والذهب لدور الثمانية.

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