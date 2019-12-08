تعرف على تقييم صلاح أمام بورنموث من الصحف الإنجليزية "ليس الأفضل"

قدم نجمنا المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول واحدة من أفضل مبارياته هذا الموسم خلال مواجهة فريقه ضد بورنموث، فكيف كان تقييمه في المباراة من قبل الصحف الإنجليزية.

وسجل صلاح هدفا وصنع مثله في فوز ليفربول على بورنموث بثلاثية دون رد، في الجولة الـ16 من الدوري الإنجليزي.

الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من ليفربول أمام بورنموث حسب الدرجات من 1 إلى 10.

تقييم الدولي المصري اختلف بين 8 و9 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع لـ8.3 درجة من عشرة.

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أما أفضل لاعبي ليفربول في المباراة فكان نابي كيتا الذي صنع هدف صلاح وسجل هدفا من صناعة زميله المصري بمتوسط تقييم 8.6 درجة من عشرة.

ورفع صلاح رصيده من الأهداف إلى 7 أهداف في 16 جولة بالدوري الإنجليزي، بالإضافة إلى 3 أهداف في دوري أبطال أوروبا.

ليفربول يتصدر الدوري الإنجليزي بعد مرور 16 جولة بفارق 14 نقطة عن أبرز ملاحقيه مانشستر سيتي، لكن ليستر سيتي في مركز الوصافة بفارق 11 نقطة قبل مباراته ضد أستون فيلا الأحد.

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