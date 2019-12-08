إيهاب جلال: لم أتوقع هذا الأداء أمام رينجرز.. وإحساسي مختلف بسبب آخر 10 دقائق

الأحد، 08 ديسمبر 2019 - 20:15

كتب : FilGoal

إيهاب جلال يحيي جماهير المصري قبل مباراة ماليندي

لم يتوقع إيهاب جلال المدير الفني لفريق المصري أداء فريقه الجيد جدا أمام إينوجو رينجرز في كأس الكونفدرالية.

المصري انتصر على رينجرز برباعية مقابل هدفين في الجولة الثانية من كأس الكونفدرالية. (طالع التفاصيل)

وتحدث إيهاب جلال قائلا: "أحمد الله على الانتصار وعلى الأداء أمام رينجرز".

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وأضاف في تصريحاته مع بي إن سبورتس عقب المباراة "الأداء كان جيدا جدا وفي الحقيقة لم أتوقع ذلك بسبب ضغط الجماهير، ولكن ظهرنا بشكل جيد جدا إلى جانب أداء اللاعبين الجدد الذين لم يشاركوا من قبل في إفريقيا".

وأردف "ولكن استقبال هدفين في نهاية المباراة، جعل شكل اللقاء يصبح مختلفا الآن".

وأشار "احساسي الشخصي أصبح مختلفا بعدما تلقينا هدفين في آخر المباراة بسبب قلة التركيز".

واستدرك "ولكن لابد علينا التعلم من أخطائنا وكل التحية لجماهير المصري على المؤازرة والتشجيع طوال أحداث المباراة".

سجل أوستن أموتو، وأحمد ياسر، ومفتاح طقطق، وحسن علي أهداف المصري من صناعة طقطق، وكريم العراقي، وبهاء مجدي.

فوز المصري رفع رصيده للنقطة السادسة في صدارة ترتيب المجموعة الأولى من الكونفدرالية الإفريقية، فيما يلتقي بيراميدز مع نواذيبو بعد قليل في نفس الجولة.

ويلتقي المصري مع بيراميدز في الجولة الثالثة من البطولة يوم 29 ديسمبر الجاري.

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