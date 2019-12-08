مورينيو بعد رائعة سون: ابني يطلق عليه لقب "سون_الدو"

شبه جوزيه مورينيو المدير الفني لـ توتنام هدف الكوري الرائع سون في مرمى بيرنلي بهدف الظاهرة البرازيلية رونالدو مع برشلونة عام 1996.

سون سجل هدفا مبهرا بانطلاقة من قبل منتصف الملعب، في انتصار توتنام بخماسية أمام بيرنلي. (طالع التفاصيل)

وقال مورينيو: "ابني يطلق على سون لقب "سون_الدو" حتى قبل تسجيله هذا الهدف المبهر".

وأضاف في تصريحاته مع سكاي سبورتس "سون اليوم كان "سون_الدو" –كناية برونالدو البرازيلي- بالفعل".

وتابع "الشيء الوحيد الذي خطر في بالي عقب هدف سون، هو عندما كنت جالسا بجانب السير بوبي روبسون عام 1996 عندما سجل رونالدو هدفه المبهر".

رونالدو سجل مع برشلونة ثلاثية في مرمى فالنسيا في أكتوبر من عام 1996 ولكن هناك هدفا لن يُمحى أبدا من الذاكرة بعدما انطلق رونالدو من بعد منتصف الملعب بقليل قبل أن يهز الشباك.

وأكمل مورينيو حديثه قائلا: "رونالدو انطلق من عند منتصف الملعب بطريقة تشبه انطلاقه سون وسجل الهدف. كان هدفا مذهلا".

وأتم "سون فتى مذهل وسعيد جدا جدا من أجله".

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فوز زينه هدف مارادوني رائع من الكوري سون هيونج مين، بجانب ثنائية من هاري كين، وهدف للوكاس مورا وموسى سيسوكو.

النادي اللندني رفع رصيده إلى 23 نقطة ليرتقي 3 مراكز متواجدا في المركز الخامس، أما بيرنلي فتوقف رصيده عند 18 نقطة في المركز الـ12.

والبرتغالي جوزيه مورينيو حقق ثاني أكبر فوز له في الدوري الإنجليزي بعدما اكتسح أرسنال بسداسية بيضاء رفقة تشيلسي.

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