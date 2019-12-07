بالفيديو - سون المارادوني يزين انفجار توتنام الخماسي في وجه بيرنلي

السبت، 07 ديسمبر 2019 - 19:05

كتب : FilGoal

سون - توتنام

انفجر توتنام في وجه بيرنلي محققا انتصارا عريضا ليتجاوز خسارته الجولة الماضية أمام مانشستر يونايتد.

توتنام ضرب شباك بيرنلي بخماسية نظيفة ضمن مباريات الجولة 16 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

فوز زينه هدف مارادوني رائع من الكوري سون هيونج مين، بجانب ثنائية من هاري كين، وهدف للوكاس مورا وموسى سيسوكو.

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النادي اللندني رفع رصيده إلى 23 نقطة ليرتقي 3 مراكز متواجدا في المركز الخامس، أما بيرنلي فتوقف رصيده عند 18 نقطة في المركز الـ12.

والبرتغالي جوزيه مورينيو حقق ثاني أكبر فوز له في الدوري الإنجليزي بعدما اكتسح أرسنال بسداسية بيضاء رفقة تشيلسي.

توتنام احتاج إلى 4 دقائق فقط من أجل هز الشباك. صاروخية لا تصد ولا ترد من هاري كين من خارج منطقة الجزاء سكنت أعلى الزاوية اليمنى للحارس.

وفي الدقيقة التاسعة استغل لوكاس مورا مجهود فردي من سون ورأسية من ديلي ألي ليعلن ثاني الأهداف.

ومع الدقيقة 32 جاء أفضل أهداف الموسم في المسابقات الأوروبية حتى الآن.

الكوري الجنوبي سون هيونج انطلق من قبل منتصف الملعب وتخطى كل من في طريقه حتى وصل إلى المرمى وأسكن الكرة الشباك في الدقيقة 32.

سون واصل تألقه خلال الآونة الماضية، إذ منذ بداية شهر نوفمبر سجل 5 أهداف وصنع 6 في 8 مباريات بجميع المسابقات.

90 ياردة قطعها الكوري الجنوبي مر خلالها من 7 لاعبين في بيرنلي.

الأداء الهجومي الجيد من الديوك تواصل مع الشوط الثاني إذ أضافوا هدفين إلى الثلاثية.

هاري كين ظهر من جديد ليسجل مع الدقيقة 54، قبل أن يتبعه موسى سيسوكو بخامس وآخر الأهداف في الدقيقة 74.

ومورينيو أظهر نهجا مختلفا بعد هذا الهدف مباشرة.

المدرب أشرك 3 لاعبين شباب هم: ريان سيسينيون مع الدقيقة 75، ثم أوليفر سكيب صاحب الـ19 عاما مع الدقيقة 80، وأخيرا صاحب الـ17 عاما تروي باروت في الدقيقة 85.

ولم تشهد الدقائق التالية أي تغير في النتيجة، لينتهي اللقاء بخماسية.

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