بالفيديو - ريال مدريد 1700.. هيمن على إسبانيول بثنائية فرنسية

وصل ريال مدريد إلى الفوز رقم 1700 في الدوري الإسباني كأكثر فريق تحقيقا للانتصارات في تاريخ المسابقة عقب التفوق على إسبانيول بنتيجة 2-0 بالجولة الـ 16.

ريال مدريد أجرى 6 تغييرات في المواجهة عن مباراة ديبورتيفو ألافيس الأخيرة، ونجح في العودة لصدارة المسابقة بشكل مؤقت في حين نهاية مباراة ريال مايوركا وبرشلونة.

وصف المباراة

في الدقيقة السادسة هجمة مزدوجة من ريال مدريد، محاولة فردية من فينيسيوس جونيور من على يسار منطقة الجزاء تسلل إلى الداخل مسددا كرة تصدى لها الحارس دييجو لوبيز وارتدت لـ كريم بنزيمة سددها خارج الشباك.

وبعد مرور ربع ساعة حصل إستيبان جرانيرو على بطاقة صفراء أولى في اللقاء بسبب تدخل قوي على توني كروس في منتصف الملعب.

وبعد دقيقتين حصل فينيسيوس على بطاقة صفراء أيضا، محاولات ريال مدريد تواصلت لكن على استحياء.

وجاء التهديد الأول من الضيوف برأسية جرانيرو الذي كاد أن يسجل في شباك فريقه السابق لولا تألق تيبو كورتوا والزود عن مرماه.

ضغط ريال مدريد الهجومي زاد وأدى لتألق لوبيز متصديا لمحاولتي فينيسوس وفيدي فالفيردي.

ضغط استمر وانتهى بهدف أول للملكي بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بتسديدة أرضية قوية على يسار لوبيز في الدقيقة 38.

باقي أحداث الشوط الأول شهدت هدوء بين الطرفين وظل مستمرا حتى الدقيقة 52 من الشوط الثاني.

كريم بنزيمة أهدر انفراد محققا في الدقيقة 53 تصدى له لوبيز ببراعة، وبعد 18 دقيقة أرسل فينيسيوس عرضية أرضية للفرنسي سددها بجوار القائم الأيمن.

وقبل 10 دقائق من نهاية اللقاء فك بنزيمة شفرة لوبيز وسجل الهدف الثاني بعد مجهود فردي بينه وبين فيدي فالفيردي انتهى بعرضية من الأوروجوياني حولها بنزيمة لهدفه رقم 11 في الموسم بصدارة هدافي الدوري الإنجليزي.

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وفي الدقيقة 83 تعرض الفرنسي فيرلاند ميندي لبطاقة صفراء ثانية ودع بها الفريق من أرضية الملعب أكمل الملكي على إثرها المباراة بعشرة لاعبين حتى نهاية اللقاء.

طرد هو العاشر للاعبي الملكي في الدوري الإسباني عام 2019 والأكثر منذ عام 2005.

الميرنيجي رصيدهم ارتفع إلى 34 نقطة في الصدارة مؤقتا قبل أسبوع ساخن محليا بمواجهتي فالنسيا ثم برشلونة في المباراة المؤجلة يوم 18 ديسمبر المقبل.

بينما ظل إسبانيول في المركز قبل الأخير برصيد 9 نقاط إذ فشل الفريق في تحقيق أي انتصار محلي في آخر 6 مباريات.

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