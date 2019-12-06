مؤتمر فايلر - عن "غضب أزارو".. رأيه في دفاع الأهلي والمقارنة بين أفشة والسعيد

عقب السويسري ريني فايلر المدير الفني لـ الأهلي على "غضب" وليد أزارو مهاجم الفريق بسبب عدم مشاركته أمام الهلال السوداني.

الأهلي انتصر على الهلال بهدفين مقابل هدف في الجولة الثانية من مجموعات دوري أبطال إفريقيا. (طالع التفاصيل)

ووجه أحد الصحفيين سؤالا لـ فايلر في المؤتمر الصحفي قائلا: "شاهدنا غضب من أزارو بسبب عدم مشاركته أمام الهلال، إلى جانب قرارك بإشراك مروان محسن بدلا منه، فما تعليقك؟) وأجاب مدرب الأهلي قائلا: "من الطبيعي والإنساني شعور أي لاعب بالحزن بسبب عدم مشاركته في أي مباراة".

وأضاف "رد فعل أزارو لن أُعلق عليه، ولكنه طبيعي ولا يوجد أي مشكلة وهو يرغب في المشاركة".

وأردف "الثنائي أزارو ومروان محسن مفيد لـ الأهلي ولكن وجهة نظري الفنية كانت إشراك مروان محسن بدلا من أزارو أمام الهلال".

ماذا عن المباراة؟

قال فايلر: "استحوذنا على معظم أوقات المباراة بشكل كامل ولكن للأسف لم نُسجل سوى مرتين فقط".

وتابع "أهدرنا العديد من الفرص ولم نُترجم السيطرة لأهداف عديدة وللأسف اهتزت شباكنا".

وتوقع مدرب الأهلي طريقة لعب الهلال الدفاعية قائلا: "لم أندهش إطلاقا من طريقة لعب الهلال الدفاعية. توقعت ذلك".

أفشة Vs عبد الله السعيد

وأجاب مدرب الأهلي على سؤال (هل أداء محمد مجدي "أفشة" مثل أداء عبد الله السعيد مع الأهلي؟) قائلا: "لا أحب المقارنات على الإطلاق وخصوصا أنها مقارنات في أزمنة وظروف مختلفة. لا يجب مقارنة لاعب حالي بلاعب سابق".

واستدرك "أنا سعيد للغاية بأداء أفشة".

وشرح فايلر أسباب استقبال الأهلي لأهداف من خلف خط دفاعه في حالة تقدم الفريق للأمام، قائلا: "في كرة القدم الحديثة المدافع لا يقف ثابتا في مركزه دون أن يتقدم للأمام".

واستكمل "يجب على المدافع التقدم للأمام واكتساب مساحات لأن ذلك يساعد الفريق للغاية. أنا سعيد بمدافعي الأهلي وتقدمهم للأمام فتلك هي كرة القدم الحديثة".

وعن أسباب قيد سعد سمير في القائمة الإفريقية، قال فايلر "قيدنا سعد لوجود 4 أماكن شاغرة في قائمة الأهلي. اللاعب كان مصابا وعاد فتم قيده وخصوصا مع الإصابات في خط دفاعنا".

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سجل أهداف المباراة كل من حسين الشحات في الدقيقة 14، ورمضان صبحي من ركلة جزاء في الدقيقة 35.

فيما جاء هدف الهلال الوحيد في الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدل من الضائع عن طريق أطهر الطاهر.

ورفع الأهلي رصيده من النقاط إلى ثلاثة ليتساوى بهم مع الهلال والنجم الساحلي الذي خاض لقاء أقل.

فيما يحتل بلاتينيوم المركز الرابع دون أي نقطة وسيلتقي بالنجم الساحلي غدا السبت.































































































































































































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